(Amp.) Los notarios proponen extender su función de información al momento anterior a la firma de la hipoteca

El decano-miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, José Corral Martínez, ha propuesto que los notarios extiendan su función de información al periodo precontractual de la hipoteca, es decir, al momento anterior a la firma de la escritura, con el fin de mejorar la transparencia en este tipo de contratos.

De esta forma, los consumidores podrían contar con el asesoramiento del notario previamente a la formalización de la escritura, según ha explicado Corral durante su intervención en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

En su opinión, es necesario mejorar la protección de los consumidores en la etapa precontractual y esta medida permitiría establecer un "cara a cara" entre el notario y el cliente en un encuentro que sería documentado mediante un acta notarial.

Según ha dicho, la transparencia material en estos contratos no consiste en "sepultar" con información al cliente, sino en que este la entienda, puesto que si se le ofrece demasiada información, podría no tener capacidad para procesarla.

Mediante esta extensión del papel del notario al periodo precontractual, este podría garantizar que se cumplen los deberes de información requeridos para que el consumidor decida si quiere seguir adelante con el contrato o no.

Según ha dicho, el Tribunal Supremo no ha llamado a sustituir el actual sistema hipotecario, sino a perfeccionarlo y mejorarlo introduciendo algunas reformas oportunas. Entre ellas podrían encontrarse, además, el aumento de la seguridad jurídica en relación con ciertas cláusulas, la regulación del concepto de incumplimiento grave en los casos de vencimiento anticipado o la inclusión en la legislación de un listado de cláusulas prohibidas en este tipo de contratos.

En relación con esta propuesta, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha afirmado durante su intervención en el mismo acto que esta medida no garantiza "absolutamente nada" a los consumidores, ya que solamente ofrece al banco la garantía de que el cliente no podrá ir a juicio. "No podremos ir a juicio nos vendan lo que nos vendan", ha señalado.

A FAVOR DEL DECRETO SOBRE CLAUSULAS SUELO En relación con el real decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y la reforma de la ley hipotecaria, el representante de los notarios los ha considerado positivos.

En su opinión, es necesario mantener el sistema hipotecario, mejorarlo y conseguir una transparencia material al tiempo que una seguridad jurídica en esta materia.

Por su parte, el exdecano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y director de Relaciones Internacionales, Fernando P. Méndez González, ha apuntado que no cree que "nadie pueda estar en desacuerdo" con "todo lo que tenga por finalidad incentivar soluciones negociadas" entre banco y cliente.

Por otra parte, ha criticado que, a la hora de redactar un contrato hipotecario, nadie puede estar seguro de que "cumple con las exigencias del Tribunal Supremo", lo que "genera enorme inseguridad".

En relación con la dación en pago, Méndez ha señalado que no es partidario, porque podría tener como consecuencias unos tipos de interés más altos o la aparición de "insolvencias estratégicas". "La dación en pago es peligrosa para el deudor", ha añadido.