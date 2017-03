De Guindos afirma que la desaceleración "no ha llegado todavía" y ve un modelo de crecimiento más sostenible

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este jueves que la desaceleración "no ha llegado todavía" y "no es evidente" en el primer trimestre del año, en el que "prácticamente" se ha recuperado el nivel de renta previo a la crisis, con un modelo de crecimiento que es "más sostenible en el tiempo".

Así lo ha señalado durante su participación en el un panel sobre el 'Brexit', el 'Frexit' y Trump, en el marco de las jornadas 'Spain Summit 2017' sobre la economía española, organizada por el semanario británico 'The Economist', en la que ha vuelto a augurar un crecimiento de "al menos" el 0,7% en el primer trimestre.

De Guindos ha pronosticado que España crecerá a un ritmo de entre el 2,5% y el 3% en los próximos años y ha asegurado que puede mantener "perfectamente" el diferencial de crecimiento si no se cometen "equivocaciones" y no se vuelve a entrar en el "foco de inestabilidad" política.

Asimismo, ha destacado que España cuenta con unos fundamentos económicos que son "completamente distintos" y un modelo "más sostenible en el tiempo", lo que ha contribuido a que sea "un país competitivo", gracias a la mayor preponderancia de las exportaciones en los últimos años, si bien ha matizado que "no se puede ser complaciente", porque persisten problemas como la alta tasa de paro o el elevado nivel de endeudamiento.

REFORMAS PENDIENTES.

De esta forma, ha marcado como reformas pendientes a acometer las referidas a la educación y las políticas activas de empleo, el fomento del I+D+i, especialmente en el sector privado, la eliminación de barreras en los mercados y medidas para incrementar el tamaño de las empresas, al ser "muy reducido".

En esta línea, ha explicado que a pesar de que España cuenta con uno de los regímenes fiscales "más generosos", el nivel de I+D+i sigue en niveles "muy reducidos" por las barreras estructurales en materia fiscal, de auditoría o laborales que encuentran las empresas de menor tamaño.

"Hay decisiones que son indispensables y absolutamente necesarias pero cuyos frutos se verán con un cierto retraso y tienen un coste desde el punto de vista político", ha añadido.

Por su parte, el responsable de Economía de Ciudadanos, Luis Garicano, ha señalado que comparten "la idea de lo que hace falta hacer" con el Gobierno, si bien ha recalcado que "hace falta hacerlo", especialmente en Educación, que presenta un debate de "futbolín político", puesto que "falta mucho empuje y voluntad".

PIDE UN "GRAN EVENTO" DE START-UPS.

Con el objetivo de impulsar las empresas innovadoras, De Guindos ha apostado por la programación de "un gran evento" en España que ponga en contacto las ideas de las 'start-ups' con inversores potenciales y corporaciones más grandes que a veces "no tienen la agilidad, eficacia y eficiencia" de las 'start-ups'.

"No es tanto un tema de innovación, sino de como poder crear un foro de esta naturaleza en España, sería enormemente importante", ha apostillado.

En esta línea, Garicano ha abogado por modificaciones fiscales, regulatorias, burocráticas y de atracción de talento para consolidar un "ecosistema" de empresas innovadoras, así como porque haya "muchísimas más conexión" entre la universidad y la innovación.

EL 'BREXIT', En cuanto al 'Brexit', De Guindos opina que se trata de una "mala noticia" especialmente para el Reino Unido, ya que a su parecer la sociedad británica "no es consciente de todas las implicaciones que tiene" la salida de la UE.

"Aquí no hay ganadores de ningún tipo, me preocupa el impacto en el conjunto de la UE. Esto es una mala noticia porque es la primera vez que un país tan importante y clave se desengancha del proyecto europeo", ha reconocido De Guindos, quien en cualquier caso opina que "lo que no puede hacer el resto de Europa es que esto sea un primer paso", por lo que ha abogado por "estar todos unidos". "Fuera de la UE no se está mejor que dentro de la UE", ha enfatizado.