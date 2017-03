El FROB buscará "la mejor estrategia" para desinvertir en Bankia y BMN tras la integración

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) buscará "la mejor estrategia" para desinvertir antes de 2019 en Bankia y BMN una vez que se haya culminado la integración de ambas entidades, según han señalado fuentes del organismo.

"En este momento, la pretensión del FROB es ejecutar la integración y obtener el incremento del valor que esto produce y que requiere esperar un poco. Después, buscaremos los momentos más adecuados para colocar paquetes", han precisado.

Después de dar el visto bueno a la integración de Bankia y BMN, la intención del organismo dependiente del Estado pasa ahora por "hacer el máximo esfuerzo para recuperar el máximo nivel de dinero" inyectado en ambos bancos, aunque reconoce que ganar "hasta el último euro" es "extremadamente complicado".

Las citadas fuentes insisten en que el plazo de desinversión finaliza en 2019, por lo que, tras la integración, se tendrá que buscar "la mejor estrategia para encontrar huecos de mercado e ir desinvirtiendo para maximizar el valor".

Respecto al posible precio de colocación, el FROB tan solo cuenta con la referencia de 1,51 euros a los que se vendió un 7,5% de Bankia en febrero de 2014. Sin embargo, desde el organismo explican que más que una referencia, lo que se busca es "una ruta adecuada y profesional" para vender dentro del plazo establecido.

"Más que el acierto, que lo buscaremos, lo que pretendemos encontrar es el sentido y la máxima profesionalidad en la venta de paquetes sucesivos que permitan que el Estado haya salido de Bankia en 2019", han puntualizado las fuentes, que reconocen que vender siempre en el mejor momento "es difícil".

A día de hoy, el FROB no cuenta con una estimación de las ayudas que podrá recuperar, ya que no podrá hacer cálculos hasta que materialice la desinversión. No obstante, cuenta con dos indicadores: el precio al que se valora a BMN (unos 690 millones) y el precio al que se valora Bankia (8.000 millones de euros atendiendo a la cotización). "Es un poco precipitado y poco prudente decir hoy cuál será nuestra capacidad de recuperación", insisten las fuentes.

ECUACION DE CANJE ESTRICTA Está previsto que la integración de Bankia y BMN se lleve a cabo mediante un canje de acciones que deberán aprobar los consejos de ambas entidades. El FROB espera que ésta se alcance "desde el procedimiento más estricto y riguroso y en términos neutrales y objetivos".

Esta ecuación de canje pretende determinar cómo se cambian los títulos de ambas entidades, algo especialmente importante para los accionistas minoritarios, cuyos títulos no deben perder valor.

En este sentido, las citadas fuentes señalan que una mala recepción de la ecuación de canje por parte del mercado "perjudicaría" a la intención del FROB de maximizar el valor, pero son "optimistas" y creen que se alcanzará un acuerdo "de la forma más adecuada".

En cuanto a la posibilidad de que ambos bancos tengan que enfrentarse a un proceso de reducción de oficinas y de plantilla, el organismo reconoce que se hará algún tipo de ajuste, aunque subraya que Bankia y BMN son entidades complementarias, por lo que éste será mínimo.

SE DESCARTO LA SALIDA A BOLSA DE BMN Antes de que la Comisión Rectora del FROB acordara dar luz verde a la fusión de Bankia y BMN, AFI, como asesor, estudió otras posibilidades que permitieran maximizar el valor, entre las que se encontraban la venta individual de cada una de ellas y la salida a Bolsa de BMN.

Esta última opción se descartó "por la situación de mercado", ya que, pese a que las condiciones han mejorado respecto al año anterior, todavía no es el momento adecuado para protagonizar un salto al parqué de una entidad del sector financiero.

Al inicio de este proceso para conocer el interés por BMN se abrió una primera fase en la que se contactó con "decenas" de entidades para conocer su apetito por el banco que preside Carlos Egea, de las que "varias" pasaron a una segunda etapa.

Solo uno de ellos mostró "una expresión de interés" que valoraba el 100% de BMN en 1.300 millones o en 1.061 millones en caso de que fueran necesarios ajustes por ruptura de acuerdos de seguros o gestión de activos.

Con esta información, la opinión de Société Générale, encargado del sondeo de mercado, fue que el valor estimado para el FROB ante un eventual proceso de venta del 65% de BMN sería de 690 millones de euros.