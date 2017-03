La OCDE señala que España no ha tomado medidas para reducir la dualidad laboral y las barreras económicas

El Gobierno español no ha adoptado medidas para reducir la dualidad del mercado laboral, así como tampoco para reducir las barreras de entrada de carácter regulatorio en algunos sectores, lo que frena la creación de empleo y la mejora de la productividad, según advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la última edición de su informe anual 'Going for Growth', la institución con sede en París señala entre las prioridades para España en 2017 la reducción de la dualidad existente en el mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales, así como la rebaja de las barreras de entrada regulatorias en varios sectores, incluyendo servicios profesionales y transporte marítimo y ferroviario, indicando que en ambos casos "no se han tomado medidas".

En este sentido, la OCDE insiste en su recomendación a España de buscar "una mayor convergencia" en los costes de indemnización por extinción de contrato para indefinidos y temporales.

Asimismo, el 'Club de los países ricos' pide a España reducir el número de profesiones que exigen formar parte de órganos profesionales, así como rebajar las barreras de entrada de carácter regulatorio en el transporte ferroviario y marítimo, añadiendo la necesidad de acelerar la implementación y adaptación de todos los sectores económicos a la Ley de Unidad de Mercado.

Por otro lado, el informe también señala como prioritario que España fortalezca políticas activas de empleo, ya que sin estas acciones los desempleados de larga duración se encuentran en peligro de exclusión laboral y social, aunque reconoce la implementación de diversas medidas desde 2014.

En este sentido, la OCDE recomienda seguir impulsando los recursos y esfuerzos dirigidos a mejorar la eficiencia de los servicios públicos de empleo.

Otras prioridades identificadas por la organización incluyen mejorar la eficiencia y progresividad del sistema impositivo, ya que los ingresos fiscales dependen en gran medida de impuestos al trabajo y existen exenciones que benefician principalmente a los más favorecidos.

A este respecto, la OCDE recomienda reducir las cotizaciones sociales de los trabajadores con remuneraciones más bajas, ampliar las bases impositivas mediante la reducción de exenciones en el IRPF, el IVA e impuestos medioambientales. En este último caso, plantea además, elevar los impuestos del diesel al menos equiparar su coste al de la gasolina.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

Por otra parte, la institución también considera prioritario mejorar el acceso a educación superior de carácter vocacional y contar con programas para adaptar la formación a las necesidades del mercado.

En este sentido, la OCDE recomienda a España elevar el rendimiento de los estudiantes mejorando la cualidad de la enseñanza mediante "una adecuada formación universitaria de los profesores" además de la formación en el puesto de trabajo.