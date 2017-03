CaixaBank abre oficina de representación en Hong Kong para apoyar los proyectos empresariales en la zona

CaixaBank ha puesto en marcha una oficina de representación en Hong Kong (China) para ofrecer asesoramiento y apoyo a empresas españolas con actividad en la zona y a empresas ubicadas allí con proyectos en España.

Esta oficina de representación está orientada a apoyar tanto actividades de comercio exterior como inversiones y proyectos de implantación, ha informado la entidad.

Además, la oficina permitirá a CaixaBank estrechar aún más la relación con las instituciones financieras locales. Hong Kong cuenta con una actividad económica importante, 8.000 empresas españolas exportaron a la región durante 2015, y alrededor de 13.500 empresas españolas importaron productos desde Hong Kong en el mismo año. Los sectores más frecuentes son los de la moda, la alimentación, la electrónica y la construcción (materiales, equipamientos o mobiliarios).

CaixaBank tiene presencia en China desde 2006, año en el que abrió su primera oficina de representación en Pekín. Tres años más tarde, en 2009, la entidad abrió la segunda oficina en el país asiático, en Shanghái.

A través de sus oficinas de representación, CaixaBank ha conseguido alcanzar altas cuotas de mercado en destacados productos de comercio exterior. Así, la entidad gestiona, a cierre de 2016, el 27,6% del volumen de negocio en cartas de crédito de exportación y el 16,3% en importación.

Por otro lado, CaixaBank cuenta con presencia relevante en Hong Kong a través de una alianza estratégica con The Bank of East Asia. Asimismo, opera en la zona a través de una 'joint venture' de financiación de automóviles, participada por CaixaBank Consumer Finance, Credit Gain (subsidiaria de The Bank of East Asia) y Brilliance, un fabricante chino de automóviles.

La entidad que preside Jordi Gual articula su presencia internacional a través de oficinas de representación, sucursales internacionales y acuerdos de colaboración con bancos corresponsales.

Además de las oficinas que la entidad ya tenía en China -Pekín y Shanghái-, CaixaBank cuenta también con oficinas de representación en París, Milán, Fráncfort, Dubái, Nueva Delhi, Estambul, Singapur, El Cairo, Santiago de Chile, Bogotá, Nueva York, Johannesburgo y Sao Paulo.

Además, cuenta con sucursales internacionales en Varsovia, Marruecos (con una oficina en Casablanca y otra en Tánger) y Londres.