Nueva Canarias inicia con Montoro la negociación de los Presupuestos de 2017

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, ha mantenido este miércoles una primera reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y ha aprovechado para criticar que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le defina como "voto prestado del PSOE" y dé ya por hecho su apoyo: "No es la primera vez que demuestra un desconocimiento supino de la realidad canaria", ha comentado.

Según ha explicado, arranca este proceso con "la voluntad de discutir el Presupuesto, negociar lo que sea posible negociar y ver si es posible un entendimiento, que no es poco".

Quevedo, que concurrió en coalición electoral con el PSOE, ha dicho que estaría dispuesto a permitir la aprobación de las cuentas bien con la abstención o con su voto positivo si se produce "una modificación de la filosofía presupuestaria" hacia la comunidad autónoma que representa.

"Dependerá del acuerdo que se alcance. Se puede hablar de un sí o una abstención, y también un 'no'. Como no haya rigor ni seriedad nosotros no vamos a hablar de esto. No vamos a suicidarnos", ha aseverado Quevedo que, en todo caso, cree que hablar de su voto es, por ahora, "precipitado".

"Estamos dispuestos de verdad a sentarnos a discutir. Y eso son papeles encima de la mesa", ha abundado, señalando que en su encuentro le ha requerido "información precisa sobre los acuerdos que haya ido estableciendo con otras fuerzas políticas, si los hubiera" y de la "idea en la que quiere orientar estos Presupuestos".

"Entonces estaremos dispuestos de ver si estamos en condiciones de producir una modificación significativa del trato que ha recibido Canarias en estos últimos años", ha explicado. En este sentido, ha reclamado que debe existir, por parte del Ejecutivo, un "entendimiento de por qué Canarias está siendo maltratada". "Somos los campeones por abajo", ha sentenciado.

EL PSOE CONOCE SUS MOVIMIENTOS Quevedo ha aclarado que el PSOE conoce la posición de su grupo y su voluntad de negociar con el Gobierno la aprobación de unos nuevos presupuestos. "El PSOE conoce nuestros movimientos porque se lo decimos nosotros", ha dicho el diputado de NC, que entiende que entre ambas formaciones existe "una relación de lealtad".

"Antes de hablar con (Fernando Martínez) Maíllo (vicesecretario general de Organización del PP), llamé a quien tenía que llamar para decírselo", ha explicado, sin decir a quién se dirigió pero especificando que era una persona de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso.

PRIMERO, CUMPLIR EL ACTUAL REGIMEN ESPECIFICO CANARIO Respecto a la posibilidad de aprobar un nuevo régimen económico y fiscal para Canarias, Quevedo ha dicho que está a favor de mejorarlo, aunque ha dicho que su "preocupación" es el cumplimiento de los acuerdos de 1991 y 1994, pues estos "se garantizan por sus incumplimientos".

En este sentido, ha dicho que mientras Coalición Canaria "tiene prácticamente entregado su voto al PP, esta no es la situación de Nueva Canarias", por lo que al no existir compromisos previos, puede trabajar en nuevos compromisos para la comunidad.

LAS ACUSACIONES DE IGLESIAS, SINTOMA DE "DEBILIDAD" Ante las declaraciones del portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que se ha referido a NC como el voto "que le va a prestar el PSOE" para sacar a adelante los Presupuestos, Quevedo ha dicho que "cuando alguien dice estas cosas debe de querer decir que no está tranquilo".

"Este tipo de disparates, esto de la agresividad externa, suele ser resultante de la debilidad de su propia organización", ha abundado, y ha recomendado al líder de Podemos "que no personalice porque tiene la responsabilidad de haber impedido el cambio político en España", en referencia al 'no' de su formación a la investidura del socialista Pedro Sánchez en la anterior legislatura.

En este sentido, ha dicho que "esta falta de respeto se traduce en su actividad parlamentaria". "No es la primera vez que demuestra un desconocimiento supino de la realidad canaria", ha proseguido, poniendo como ejemplo que cuando trató de modificar la "disparatada" Ley de Régimen Local "se olvidó que existían los cabildos".

"Están como para darnos lecciones de cómo se defiende Canarias", ha dicho, recomendando "que aclare sus posiciones". "Y un poquito de respeto siempre ayuda", ha apostillado.