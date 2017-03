Pablo Isla: El Ibex 35 sube un 1%, se pone en 10.324 y todavía da muestras de fortaleza

El Ibex 35 ha subido este 23 de marzo de 2017 un 0,93% hasta los 10.324 enteros, en una jornada en la que el selectivo se ha movido entre los 10.202 y los 10.324 enteros en los que ha cerrado. Los inversores, por su parte, han negociado 1.728 millones de euros.

Las bolsas han recuperado el tono alcista después de salvar en la jornada anterior una situación compleja.

Por ejemplo, el Dax 30 alemán ha conseguido cerrar por encima de los 12.000 puntos, lo que está siendo un signo de fortaleza en las bolsas del Viejo Continente.

Los analistas de Ecotrader creen que cabe destacar la mayor fortaleza relativa que sigue mostrando el índice Ibex 35 en las últimas sesiones con respecto a otros índices de referencia como el Eurostoxx 50.

Con estas subidas el Ibex 35 se sitúa ya a un paso de los máximos marcados del martes en los 10.335 enteros, cuya superación plantearía la continuidad de la tendencia de los últimos meses, que sigue totalmente vigente a pesar de las dificultades que están encontrando las bolsas para seguir avanzando.

Mientras de forma generalizada los índices europeos no superen los máximos vistos esta semana no podemos descartar que hayan sido un techo temporal que daría lugar a una fase de consolidación más amplia, si bien es cierto que para que podamos hablar de corrección los índices europeos deberían de perder los mínimos que se marcaron ayer, tales como son los 3.397 puntos del Eurostoxx 50 o los 10.092 puntos del Ibex 35.

Insistimos en que a pesar de las dificultades para seguir avanzando, a pesar de que el sectorial bancario europeo no ha batido resistencias y a pesar de los síntomas de agotamiento que hemos visto en Wall Street en las últimas sesiones; la tendencia de los últimos meses sigue vigente y mientras no se pierdan soportes no reduciremos exposición.

"Los máximos que el Ibex 35 ha alcanzado esta semana en los 10.335 puntos no nos sorprenderían que fueran un techo temporal en los ascensos de las últimas semanas".

Algo que podría ser el punto de partida para que tomara cuerpo una consolidación que podría servir para aliviar la sobrecompra acumulada y ajustar parte de ese ascenso, tras la cual consideramos probable que las subidas vuelvan a imponerse.

Dentro de los blue chips ha destacado Inditex con un rebote del 2,18% hasta los 32,505 euros.

Por otro lado, Banco Santander ha subido un 0,76% y BBVA un 0,83%. Por su parte, Telefónica que comenzó la jornada con dudas ha terminado con alzas del 0,77%, mientras que Iberdrola ha sido el único gran valor en rojo con caídas del 0,20%.

En el Mercado Continuo cabe destacar el movimiento de Abengoa B y A que se han disparado un 16,8% y un 39% respectivamente.