El BCE considera "prematuro" hablar de normalización monetaria en Europa

El miembro belga del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y economista jefe del organismo, Peter Praet, estima que todavía es "pronto" para hablar de una retirada de los estímulos monetarios que aplica el organismo presidido por Mario Draghi en la zona euro, aunque reconoce que deben estar "preparados" para normalizar la política monetaria cuando llegue el momento.

En un encuentro organizado por a Fundación Rafael del Pino, Global Interdependence Center y el BBVA y que también ha contado con la participación del presidente y consejero delegado de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, y el director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Jaime Caruana, Praet ha recordado que el instituto emisor tomará la decisión de retirar la acomodación monetaria una vez que el Consejo de Gobierno del BCE constate que la tasa inflación alcanza una tasa sostenida del 2%.

"Es prematuro hablar de salir", ha precisado Praet, que, no obstante, sí que reconoce que el BCE debe "prepararse para el futuro". "Estos tipos bajos no van a ser eternos", ha añadido, aunque ha reiterado que todavía no es el momento de retirar los estímulos monetarios y normalizar la política monetaria.

Praet, además, defiende que sin la intervención de los bancos centrales "estaríamos en una depresión", una opinión respaldada por Caruana, que incide en que si los bancos centrales no hubieran actuado en el modo en que lo hicieron, la situación hubiese sido una "pesadilla".

Sin embargo, Caruana, que dirige una institución conocida como el banco de los bancos centrales, advierte de que existen "riesgos de sobrecargar la política monetaria" y aboga por una combinación de políticas que no pusiera tanta carga sobre los bancos centrales.

En este sentido, Praet critica que "los gobiernos en general no han aprovechado el tiempo" --se han prolognado los vencimientos de deuda soberana--, en referencia al espacio fiscal concedido por una política monetaria acomodaticia.

Además, Caruana, que fue gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006, también ha recomendado a los bancos centrales integrar mejor la estabilidad financiera en sus políticas monetarias y explicar los efectos colaterales que pueden tener sus políticas monetarias.

Por su parte, Evans ha señalado que tanto Estados Unidos como el resto del mundo "esperan una mejor articulación de propuestas", por parte de la nueva Administración de Estados Unidos, comandada por Donald Trump.