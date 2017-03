La CNMV advierte de 37 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Francia y Bélgica

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido acerca de la existencia de otras 37 entidades no registradas, en este caso ubicadas en Reino Unido, Francia y Bélgica, después de haber recibido notificaciones al respecto procedentes de los supervisores de estos países.

En el caso de Reino Unido, las entidades sobre las que se lanza la advertencia son Prime FX LTD (www.pfxbank.com), Global Attorney Services Boston (www.globalattorneyservcicesboston.com), Reloan UK, Guaranteed Loans (www.guaranteedloans.co.uk) y Lazard Asset Management.

En el caso de Francia, a la CNMV le han llegado avisos acerca de una decena de entidades cuyas direcciones web son 'www.agenda-invest.com', 'www.financial-futures-ltd.com', 'www.gmsa-investments.com', 'www.group-investment.com', 'www.labastilleandpartners.com', 'www.lepartenairefinancier.com', 'www.marketoptions.com', 'www.owpremium.com', 'www.swissxm.com' y 'www.tp-markets.com'.

Las advertencias procedentes de Bélgica afectan en todos los casos a entidades que operan en el territorio de este país con opciones binarias, productores 'forex' y CFD en ningún caso autorizados.

Las entidades afectadas son Aaoption/Fdstocks/Pacific Sunrise UK LTD, Benedict Morris/Bmboption/Log Trading Capital LTD, Bigoption/Wirestech Limited Binarynvest, Brevan Invest/Kasuar Ventures LTD, Capital Epargne Cfdstocks/ Pacific Sunrise UK LTD, City Bank CFD, Comex Partners Edgedale Finance/Gold Horizen LTD, Finances Capital, Financial Futures LTD/ digifirst hungary KFT, Fmtrader/Terapad Services LTD/Fm Marketing LTD, Ivoryoption/Arya Group LTD/Arianus Marketing LTD, London Global Markets, Markets Central Investment, Optionxchange/Globe & co LTD/Sterling Consultancy Options y Owpremium Swiss Capital Invest/Swiss-Capitalinvest/Atlasreference Unipessoallda.