El inspector del Banco de España que advirtió sobre Bankia: "Los correos fueron como lanzados al ciberespacio"

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus, que alertó de la "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa, expuso en calidad de testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que los cuatro correos electrónicos que envió a sus superiores "fueron como lanzados al ciberespacio", porque no obtuvo respuesta de los mismos.

Casaus reiteró el pasado 16 de marzo que a los inspectores se les dijo que la entidad nacionalizada cotizaría en el mercado bursátil "sí o sí", según consta en los audios de su declaración ante el magistrado instructor del caso Bankia Fernando Andreu, a los que ha tenido acceso Europa Press.

El inspector tuvo que interrumpir su comparecencia unos cuarenta minutos después de haber empezado tras derrumbarse al recordar los hechos. A preguntas de Andrés Herzog, letrado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que ejerce la acusación popular, respondió que él pensaba que estos correos eran "muy importantes" y por ello se sorprendió de no haber obtenido respuesta.

Casaus, que ya declaró ante el magistrado instructor en septiembre del año pasado, dijo que "la realidad era la que era" y que los documentos que él firmó y envió al entonces jefe de grupo de inspectores del órgano supervisor, Pedro Comín, no difieren en demasía de los correos. "Lo que determina la importancia no es tanto el soporte sino el contenido", dijo, si bien matizó que lo único que no incluían los informes de seguimiento era la cuestión de los saneamientos pendientes.

Los correos que redactó posteriormente y que fueron incorporados a la causa, advertían de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros).

"Aunque el problema gordo era de rentabilidad, estas entidades podrían morir por la liquidez, lo que pasa es que ahí vino papá Estado con las avaladas y papá Banco Central de España pero aún así la bola de financiación del BCE y el Estado español era tan alta que ni siquiera éste iba a poder soportarla presumiblemente y luego era la gran amenaza y eso también está puesto en el informe de seguimiento elaborado en julio", precisó Casaus.

"LA GOBERNANZA DEL BANCO ERA MEJORABLE" Como ya hiciera en su anterior declaración, el inspector insistió en que en sus advertencias se refirió al grupo BFA-Bankia y que alertó de que era "una máquina de perder dinero". También dijo que que su opinión personal no era compartida por su equipo "no es verdad" en tanto basó sus conclusiones no solo en la situación interna de la entidad sino también en la crisis económica y los directivos de Bankia, presidida en el momento de su debut bursátil por Rodrigo Rato.

Respecto a este último punto matizó que la gobernanza del banco era mejorable; una crítica que se recogió en varios informes. "Cabe destacar como aspecto negativo la continuidad de los mismos directivos cuya gestión ha conducido a la situación actual", reza el documento.

Pese a su versión, el exgobernador del BdE Miguel Angel Fernández Ordóñez negó ante Andreu tener conocimiento de dichos correos y aplaudió que ningún subordinado le hiciera llegar estos mensajes porque estaban "equivocados".

Por su parte, el ex subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura, defendieron ante el tribunal que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que le fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por el auditor y fue suficiente para avalar su salida a bolsa.