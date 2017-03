El PP ve "próximo" el acuerdo con CC sobre PGE, sigue trabajando con el PNV y no excluye más votos

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha saludado el acuerdo alcanzado con Ciudadanos sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha admitido que hay un "acuerdo próximo" con Coalición Canaria. Además, ha señalado que siguen trabajando con el PNV y que no excluyen más votos de otras formaciones, sea en el primer trámite presupuestario o después.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando ha asegurado que hay un "acuerdo importante" con Ciudadanos y se "abre la posibilidad" de que se aprueben las cuentas públicas de 2017 que, a su juicio, pueden ser "muy importantes".

Dicho esto, ha recalcado que hay "margen para dialogar" y van a "seguir dialogando". "El pacto es ejemplo de esta legislatura de diálogo y acuerdo", ha manifestado, poco después de que el presidente de Cs, Albert Rivera, haya cifrado ese pacto en casi 4.100 millones destinados a la clase media trabajadora y a reformas para modernizar España.

SEGUIR TRABAJANDO CON LOS DEMAS PARTIDOS El portavoz del Grupo Popular ha reconocido que hay un acuerdo "próximo" con Coalición Canaria en materia de Presupuestos, al tiempo que están "trabajando" con el PNV y van a seguir "trabajando con los demás", incluyendo al PSOE.

"No excluimos a nadie", ha afirmado Hernando, que ha dicho que, aunque saben que algunos va a estar en el "no es no", se pueden llegar a acuerdos en el trámite parlamentario posterior. A su entender, después de haber pactado el techo de gasto con el máximo consenso, el PP va a "seguir trabajando" en el acuerdo.