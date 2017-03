Podemos celebra la "tregua" de los desahucios aunque reclama "justicia y reparación" para todos los casos

Unidos Podemos ha cargado contra los procesos de ejecución hipotecaria durante el debate parlamentario sobre la convalidación de la nueva moratoria impulsada por el Gobierno, pues considera que suponen una violación de los derechos humanos mientras que el PSOE, que apoyará el decreto ley, ha reclamado "soluciones permanentes".

El portavoz de Vivienda de Unidos Podemos, Rafa Mayoral, ha justificado que, aunque la moratoria no resuelve este problema, se abstendrán para no oponerse a la misma. "¿Cómo no vamos a permitir que se apruebe una moratoria que significa una tregua del ejercicio de la violencia contra sectores vulnerables de este país?", ha dicho.

En todo caso, Mayoral ha exigido al ministro de Economía, Luis de Guindos "medidas para reparar a los niños mayores de tres años a los que se les ha mandado a los guardias para sacarlos de sus casas", pues solo a partir de ahora se impedirá los desalojos a las familias con menores, sin importar la edad del niño.

Asimismo, el diputado de la coalición parlamentaria ha reivindicado que la paralización de los desahucios y la moratoria para "los defensores de derechos humanos que se han jugado el tipo para impedir estas violaciones", para las que ha reclamado "verdad, justicia y reparación".

EL PSOE Y EL PNV SOLUCIONES PERMANENTES Por su parte, Mar Rominguera, portavoz de Vivienda del PSOE, ha pedido al Gobierno más medidas para afrontar esta problemática. "No podemos conformarnos con aplazar el problema, hay que buscar una solución permanente", ha reclamado.

Rominguera ha cuestionado a De Guindos qué piensa hacer cuando expire esta nueva moratoria, la tercera que se aprueba desde 2013. En este sentido, ha advertido que las reclamaciones del PSOE han permitido que esta nueva prórroga sea de tres años y no de dos, como inicialmente pretendía el Ejecutivo, y que el plan de recuperación de la vivienda sea a un precio de mercado y no al inicial, "inflado por la burbuja".

"Votaremos a favor, pero dejémonos de parches", ha concluido Rominguera, tras celebrar que ahora este problema sea "una prioridad para todos los grupos políticos". "Bienvenida sea cualquier solución, pero la situación requiere más que soluciones temporales", ha dicho.

En términos similares se ha pronunciado la diputada Idoia Sagastizabal, que ha reclamado en su intervención "una reforma profunda que se ponga al día de la normativa europea y sea adecuada a las necesidades sociales". "No podemos conformarnos con prórrogas puntuales", ha dicho.

En este sentido, ha pedido que ello se aborde en una futura ley en la que incluir, nuevas medidas dirigidas a los avalistas en el mismo sentido que las que se aplican con la moratoria a los deudores.

CIUDADANOS CELEBRA EN CONSENSO ALCANZADO La diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz ha recordado el refrán, para referirse a la moratoria, "nunca es tarde si la dicha es buena", pero ha apostillado que, en este caso "es tarde para muchísimas personas".

Recordando que la prórroga de la moratoria se incluía en el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, Rivera ha señalado que otra norma, la de la Ley de Segunda Oportunidad, también "permitiría a trabajadores levantarse después de caer" Por último, se ha congratulado del "consenso político alcanzado" para convalidar este decreto ley, y ha reclamado más consenso para "otras grandes reformas que necesite España". "Quedan muchos pasos que dar y tenemos que darlos juntos. Para eso estamos aquí", ha rubricado su intervención.

EL PP PREGUNTA QUE QUIEN PAGA LO QUE QUIERE PODEMOS Por su parte, el diputado 'popular' Carlos Floriano ha optado por iniciar su intervención desglosando semánticamente la palabra 'desahuciar' "del verbo ahuciar, que significa dar confianza o esperanza". "Echar a una persona de su casa porque no tiene dinero es posiblemente la cara más dramática de la crisis y lo peor por lo que puede pasar una familia", ha lamentado Floriano.

Floriano, que ha deseado que "ojalá" no tuviera que aprobarse este decreto ni tener que aplicar una nueva moratoria al finalizar en 2020 ésta, ha reclamado "acercarse a estos problemas con moderación y tratando de resolver los problemas de las personas".

En este sentido, ha cargado contra el discurso del diputado de Podemos Rafa Mayoral, por haberles acusado de "ejercer la violencia" y le ha preguntado cuál es la política que defiende para evitar los desahucios: "¿Viviendas para todos?", se ha preguntado.

Así, ha dicho que si en materia de inmigración Mayoral también aboga por el "abajo las fronteras" y a todas las personas que lleguen les quiera garantizar la sanidad, la educación y la vivienda... "¿quién paga eso?", ha preguntado, dirigiéndose al diputado de Podemos.