El PP llama a la "responsabilidad" de la oposición para permitir aprobar los Presupuestos

El Partido Popular ha destacado "el marcado carácter social" del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que a su juicio "desmonta el mantra de la izquierda política sobre los recortes", y ha apelado a la responsabilidad de la oposición para permitir que se tramiten en el Congreso.

"Los Presupuestos de 2013 fueron los de las reformas, los de 2014 fueron los del crecimiento y la recuperación, los de 2015 fueron los de la bajada de impuestos y los de 2016 van a ser los del gasto social", ha dicho el portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de Olano.

De Olano ha destacado el aumento de las partidas que se destinan a gasto social, como son las de Sanidad, Educación y Servicios Sociales y "las que repercuten en la calidad de vida de los españoles, como son la bajada del IVA de los espectáculos culturales en directo y la oferta de empleo público".

"Las comunidades autónomas, cuyos gastos son fundamentalmente sociales, verán aumentada su financiación en 5.387 millones de euros", ha apostillado el diputado 'popular', que ha destacado la ausencia de subidas tributarias y el compromiso de seguir reduciendo el déficit, algo que cree "factible".

CONTINUIDAD A LA POLITICA ECONOMICA DEL PP De Olano cree que los Presupuestos "dan continuidad a la política económica de estos últimos años" que, a juicio del diputado "ha logrado la recuperación económica y una intensa creación de empleo". "Este ha sido el camino que nos ha llevado a recuperar la credibilidad y nos ha situado en la línea correcta, situándonos en posiciones de liderazgo dentro de la UE", ha aseverado.

Así, ha puesto en valor que "a pesar de que las cuentas públicas están basadas en unas previsiones macroeconómicas muy prudentes, en 2016 se crearán 506.000 nuevos empleos", lo que es, ha dicho, "una muy buena noticia". "Nos acerca al objetivo de que haya 20 millones de personas trabajando en el año 2020", ha apostillado.

APELA A LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS GRUPOS Por todo ello, ha invitado a todos los grupos parlamentarios a "sumarse a los Presupuestos": "El que no quiera que las CCAA cuenten con 5.387 millones de euros extra para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, o que se rebaje del 21 al 10% el IVA en espectáculos culturales, o que aumente el gasto en becas, I+D+i, formación para el empleo o para la Justicia, que lo diga", ha manifestado.

Así, ha apelado "a la responsabilidad de todos los partidos para que las cuentas públicas puedan ser aprobadas y enviar así un potente mensaje sobre la estabilidad política de España", ha afirmado.

En especial, Jaime Olano ha pedido al PSOE que "abandone el 'no es no' y se avenga a apoyar estos Presupuestos sociales porque sino, no estaría diciendo 'no al PP', estaría diciendo 'no al progreso', 'no al futuro', 'no al crecimiento y la creación de empleo' y 'no al bienestar de los españoles'".