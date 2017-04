(Ampl.) Unidos Podemos acusa al Gobierno de "consolidar el saqueo" con "los 5.000 millones de recortes"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado este martes al Gobierno de "consolidar el saqueo" a los españoles con su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 porque "implica un recorte de 5.000 millones de euros" respecto a las cuentas de 2016.

Por ello, la dirigente del partido morado le ha pedido al PSOE que salga de la "triple alianza" y no permita que salgan adelante, y que reconsidere la oferta de Podemos de presentar una enmienda a la totalidad conjunta "para demostrar que existe la posibilidad de una alternativa"; una propuesta que los socialistas ya han rechazado al ser su intención presentar su propia enmienda.

"El PSOE lo rechazó sin pensarlo mucho y hoy les voy a pedir que lo reconsideren", ha enfatizado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para dar la opinión de Podemos sobre el proyecto de Presupuestos presentados por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también en la Cámara Baja.

Según la portavoz de Unidos Podemos, estas cuentas "consolidan el saqueo" porque los "recortes de 5.000 millones de euros" coinciden con "la cantidad que el Gobierno hace no tantas semanas empleó para rescatar a las grandes constructoras por las autopistas".

"NO CIERRAN LA BRECHA SOCIAL" Además, según Montero "no permiten cerrar la brecha social que se ha abierto en nuestro país" porque "no tienen en mente el necesario programa de garantía de renta" para solventar la situación de los ciudadanos que no reciben ningún ingreso, y porque "consolidan los recortes en Sanidad y Educación", sectores entre los que el Gobierno "reparte miseria después de haber recortado millones".

"No garantizan la creación de empleo de calidad. Siguen cargando el peso de los recortes sobre la mayoría social", ha enfatizado, para añadir que las cunetas del Gobierno tampoco tienen un "proyecto de país detrás" porque no abordan "el cambio de modelo de país que necesita España". "Montoro los ha hecho teniendo en la cabeza a Merkel y no a España y a los españoles", ha denunciado.

Tampoco abordan, según ha criticado, "la más que necesaria reforma tributaria en nuestro país" ni "resuelven el problema de insuficiencia de ingresos par abordar gasto sociales necesarios". "Nos alejan de Europa y nos acercan a ser una colonia de Merkel", ha sentenciado.

EN COMU, IU Y EN MAREA RECHAZAN LOS PGE "DE LA DESIGUALDAD" Igual de críticos se han mostrado el resto de socios de Podemos con los que comparte grupo confederal. En una rueda de prensa conjunta en el Congreso, cada uno de los portavoces de las confluencias catalana y gallega y de IU han rechazado las cuentas del Gobierno por entender que consolidan los recortes y la precariedad.

"Son los PGE de la desigualdad y no consolidan la economía sino que la hacen más frágil", ha avisado el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, para añadir que son unas cuentas dirigidas a la minoría privilegiada, y no a la mayoría de los españoles. Además, ha criticado que también son una "tomadura de pelo" para Cataluña en lo que se refiere a las inversiones.

Por su parte, el líder de IU, Alberto Garzón, ha denunciado que se trata de unos Presupuestos "injustos" que van en contra del espíritu de "proporcionalidad" que marca la Constitución, porque le dan más peso a los impuestos indirectos, es decir, aquellos que afectan a todos los ciudadanos por igual, que a los directos, que son los que permiten tener en cuenta la situación de cada persona. "Las clases populares son las principales perjudicadas", ha lamentado.

A su vez, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha avisado de que suponen "un nuevo golpe al Estado del Bienestar" y que se basan en cálculos son "irreales". Además, ha asegurado que Galicia queda "doblemente afectada", porque además de reducirse la financiación autonómica, gran parte de las inversiones en esta Comunidad son para el AVE, que ya tenía que estar terminado, según el diputado gallego. "Exigimos al PP que no reduzca en términos presupuestarios a Galicia en kilómetros de AVE que luego además no se ejecuta", ha reclamado.