Bruselas abre una investigación sobre la propuesta de RBS para no vender 300 oficinas en Reino Unido

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación en profundidad sobre la propuesta del banco escocés Royal Bank of Scotland (RBS) a cambio de no vender su filial Williams & Glyn, propietaria de 300 sucursales en Reino Unido, como obligaba el plan de reestructuración aprobado por Bruselas en 2009.

Los intentos de las autoridades británicas por vender Williams & Glyn no han tenido éxito, según ha explicado Bruselas en un comunicado, en el que destaca que la entidad sólo recibió ofertas por partes específicas del negocio y no por la totalidad del mismo, lo que no habría permitido completar la venta antes de la fecha límite establecida en el plan, el 31 de diciembre de este año.

En su lugar, el Tesoro británico trasladó a mediados de marzo una nueva propuesta a Bruselas que consiste en un plan de 750 millones de libras para facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas.

Según las autoridades británicas, la propuesta alternativa solucionaría la distorsión creada en el mercado bancario de Reino Unido provocada por las ayudas concedidas a RBS, y además lo haría con una mayor "velocidad y certidumbre" que con la venta de Williams & Glyn.

La Comisión Europea sólo puede dar su visto bueno a modificaciones de esta naturaleza si son equivalentes a los acordados inicialmente. Por ello, Bruselas ha abierto una investigación en profundidad para permitir a terceras partes, así como a Reino Unido, la oportunidad de aportar comentarios durante un periodo de un mes.