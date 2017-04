Sindicatos critican que Ibercaja cierre el periodo de consultas sobre el ERE sin "ningún dato nuevo"

Los representantes de los trabajadores de Ibercaja Banco han insistido este martes en que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la entidad "no está justificado" y han criticado que la empresa haya cerrado el periodo informal de consultas sobre el ERE sin aportar "ningún dato nuevo".

Ibercaja planteó en marzo un ERE que conllevaría la salida de 686 trabajadores --532 de la red de oficinas y 154 de los servicios centrales y de apoyo a la red-- y el cierre de 160 oficinas --55 en la Dirección Territorial de Aragón, 15 en Castilla y León, 30 en La Rioja-Guadalajara, 16 en Arco Mediterráneo, 32 en Extremadura y 12 en Madrid--.

En este contexto, este martes se ha celebrado la cuarta reunión del periodo informal de contactos entre la dirección y la parte sindical, antes de iniciarse el plazo formal de negociación al que la entidad tendrá que convocar a los representantes sindicales.

En declaraciones a Europa Press, la representante de UGT en Ibercaja, Victoria Camarena, ha detallado que en el encuentro de este martes "la empresa no ha aportado ningún dato nuevo y ha dado por concluido el periodo previo" de consultas.

Desde UGT "hemos reclamado la misma información que maneja el Consejo de Administración para tomar decisiones" ante el anuncio de que el ERE supondrá 686 salidas y el cierre de 160 oficinas. También han solicitado que se amplíe este periodo informal de contactos "para poder abordar la negociación con la responsabilidad necesaria", si bien la empresa "se ha negado" a ello, indicando que "en breve nos convocarán al inicio del periodo de consultas del ERE".

Camarena ha advertido de que "se tiene que acreditar la necesidad del ERE y no se ha acreditado" y, en caso de que se justificara, "entraríamos a hablar de proporcionalidad y de la adecuación de las medidas, pero sin que la empresa nos dé la información es irresponsable entrar a hacer ninguna propuesta".

De esta forma, ha lamentado que no se haya aportado nueva información sobre los despidos, insistiendo en que "no justifican las causas del ERE" ni plantean medidas "concretas y detalladas". La responsable de UGT ha resaltado, asimismo, "las contradicciones" entre las declaraciones de los responsables de Ibercaja y los resultados del grupo con la presentación de este ERE "del todo traumático".

RETROCESO Por su parte, el representante de CC.OO. Miguel Angel Villalba ha apreciado que en la reunión de hoy "ha habido un retroceso", ya que en el anterior encuentro "la empresa hizo una propuesta para que la valorásemos, que era una enumeración de lo que la reforma laboral les permite hacer, pero para intentar demostrar buena voluntad hemos entrado a valorar esa propuesta punto por punto".

De esta forma, CC.OO. ha "desmontado" la propuesta de Ibercaja "en cuanto a que no se demuestra la necesidad del ERE, no queda demostrada la necesidad de ni un solo despido", ha dicho tajante Villalba, al explicar que este sindicato dispone de un informe propio sobre la situación económica del grupo y ha reiterado que en caso de que existiera la necesidad de plantear un ERE debería ser "voluntario, diferido en el tiempo y respetuoso con las personas".

"Nos ha decepcionado que la empresa no ha valorado nuestra propuesta y esperábamos al menos una reunión más de este periodo informal", pero los responsables de Ibercaja "solo dicen que tendrán en cuenta nuestro informe en la apertura del periodo oficial del ERE, no han contestado a ninguna de las 16 preguntas pendientes y no están actuando de buena fe", ha aseverado, al agregar que "estamos muy decepcionados con este periodo informal y ni siquiera sabemos cuándo empezará el periodo formal".