Euskadi inaugura oficina comercial en Londres para "reforzar vínculos" y promover oportunidades de negocio

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha inaugurado este miércoles la oficina de la Spri en Londres con la que se pretende "reforzar aún más los vínculos económicos ya existentes" entre el Reino Unido y el País Vasco, y promover nuevas oportunidades de negocio.

Aunque ya se lleva trabajando "unos meses" en la puesta en marcha de este servicio, la oficina, la decimosexta de la red internacional de la agencia vasca de desarrollo empresarial, ha sido inaugurada oficialmente este miércoles en un acto al que han asistido representantes institucionales y del mundo empresarial.

De manera previa, la consejera ha mantenido un encuentro con el Minister of State for Trade and Investment del Reino Unido, Greg Hands, y la delegación del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructura y de la Spri que se ha desplazado a Londres durante estos días han celebrado una reunión con empresas vascas en el Reino Unido.

En su discurso de inauguración, Arantxa Tapia ha recordado que este servicio tiene como objetivo "reforzar aún más los vínculos económicos ya existentes" entre el Reino Unido y el País Vasco y promover nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, ha señalado que la oficina londinense, que "tendría que haber estado funcionando hace años, consolida y establece un nuevo hito en la histórica relación de amistad y negocios" entre el País Vasco y el Reino Unido, que fueron "socios en el viaje de la revolución industrial", y ahora pueden "ir de la mano en el nuevo escenario de industria avanzada, tecnología y revolución digital".

Tapia ha destacado que el Reino Unido ofrece para "un enorme conjunto de posibilidades" para las empresas vascas ya que es "un gran motor" de actividad económica. Por ello, ha remarcado, "el País Vasco y sus empresas no pueden dejar pasar este tren".

Por su parte, Euskadi, ha añadido, ofrece "una economía abierta al mundo", que es "moderna, tecnológicamente avanzada, con una actividad empresarial conectada con el exterior y presente en numerosos mercados internacionales".

Actualmente, el Reino Unido es el quinto destino de las exportaciones vascas, "uno de los primeros países en el ranking de las importaciones" y uno de los países "más interesantes" como origen de inversión, ha recordado la consejera.

Más de medio centenar de compañías vascas están presentes en el Reino Unido en sectores como la automoción, la energía, la industria aeroespacial, los servicios de ingeniería, los servicios financieros y la industria ferroviaria, mientras que otras tantas compañías británicas están establecidas en el País Vasco directamente o mediante 'joint ventures' con empresas vascas.

Por todo ello, constituye, en palabras de la responsable de Desarrollo Económico, "un mercado prioritario" para la economía de Euskadi.

Tapia ha explicado que la decisión de abrir esta nueva oficina comercial se adoptó ante la "creciente demanda por parte de las empresas vascas para que reforzáramos nuestra presencia en el mercado británico como destino final", así como por el hecho e que el Reino Unido y su capital suponen "una posición estratégica para nuestras relaciones con otras áreas económicas de todo el mundo".

"Y porque, más allá de la mera actividad import-export, compartimos actividad y apuestas en sectores claves de futuro. La Industria 4.0 o Industria de Manufactura Avanzada nos une y nos va a mantener unidos tanto por la estructura de nuestras economías como por las características comunes de nuestro tejido empresarial, por las políticas de innovación y por el convencimiento compartido de que tenemos que apostar por un mayor desarrollo tecnológico", ha subrayado.

BREXIT Aunque la decisión de abrir esta nueva sede de la Spri se adoptó con anterioridad al 'Brexit', su inauguración oficial se ha producido una semana después de que el Reino Unido activara el artículo 50 del tratado de Lisboa para formalizar la salida de la Unión Europea, la "señal de partida" para las negociaciones, "que no van a ser fáciles", para diseñar "un nuevo marco de relaciones" entre el Reino Unido y la Unión Europea, ha recordado Arantxa Tapia.

La consejera vasca ha expresado, "desde el máximo respeto hacia las decisiones tomadas por las autoridades y la ciudadanía británica", su deseo de que esas negociaciones concluyan en el "mejor acuerdo posible" que garantice para las dos partes "un nuevo tiempo que siga basado en el intercambio, la cooperación, el libre comercio y el desarrollo y creación de riqueza y empleo para todos".

De cualquier modo, ha asegurado que, "sea cual sea el escenario que afrontemos en esta nueva etapa post Brexit, el Gobierno Vasco tiene una firme voluntad y adquiere hoy aquí un fuerte compromiso de acompañar y respaldar a las empresas vascas en sus relaciones y actividades en y con el reino Unido".

"En estos tiempos nuevos que van a resultar apasionantes, nos presentamos en el Reino Unido como un país atractivo, moderno y serio, dispuesto a dar pasos firmes en lo que es una economía cada vez más abierta", ha concluido Tapia, que ha incidido en que el País Vasco "tiene ya un camino recorrido" en el Reino Unido, pero también "mucho por hacer".

Finalmente, ha expresado el reconocimiento del Ejecutivo autonómico hacia las empresas vascas que "se mueven por el mundo" y que "son la mejor carta de presentación que un país puede llevar consigo".