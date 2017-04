Cristobal Montoro: "Podemos ha llegado tarde al Parlamento "porque ya no hay recortes"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha espetado al diputado de Podemos Rafael Mayoral que su grupo "ha llegado tarde" al Parlamento porque "ya no hay recortes", y ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 contienen el "mayor gasto social" de la historia de las democracia española, con más de 300.000 millones para pensiones, desempleo, atención a la discapacidad, educación o sanidad.

"Han llegado tarde a esta Cámara, son consecuencia de otro tipo de situación económica y social, pero ya hay recuperación económica, no hay recortes y se aumenta el gasto social. Dijeron 'voy a llegar para que no haya recortes' y resulta que ya no hay recortes, llegan tarde", indicó Montoro al diputado de Podemos, que había acusado al ministro de traer a la Cámara unas cuentas que aumentan la desigualdad de los españoles y que son "imaginarias" porque no se van a cumplir.

Montoro respondió que estos Presupuestos tienen "tres verdades" fundamentales: la creación de más de medio millón de empleos, el mayor gasto social de la historia y la reducción del déficit público, necesario para financiar el crecimiento económico y para que España sea un socio "fiable" en la UE.

Por su parte, Rafael Mayoral acusó al ministro de haber suscrito un "pacto entre recortadores" con las "tijeras de Ciudadanos" para aprobar los Presupuestos de 2017. Además, afirmó que son los Presupuestos "imaginarios del señor Montoro", y se preguntó cuántas órdenes de no disponibilidad piensa aprobar este año. "Sus tijeras son las más afiliadas del Sur de Europa", añadió.

El diputado de Podemos indicó que a los ciudadanos españoles les esperan "recortes sobre recortes" y acusó al Gobierno de "degradar" los servicios públicos con estos Presupuestos. "Esta Cámara debe hacer una reflexión frente al austericidio que conduce a un callejón sin salida", reiteró.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montoro respondió también a una pregunta del diputado del PSOE Javier Lasarte, que había reprochado al Ejecutivo haber aprobado unos Presupuestos "injustos, continuistas y generadores de más desigualdad".

MODERAR EL TONO.

El ministro le pidió que "moderara el tono" y buscó la colaboración del PSOE para sacar adelante las cuentas públicas de este año. "Se está produciendo un cambio económico en España y lo positivo es que sea compartido con ustedes", reiteró Montoro, que indicó al PSOE que es el momento de la "responsabilidad" para aprobar unos Presupuestos que afiancen la recuperación, el empleo y la corrección de las desigualdades, y le recordó que apoyaron los objetivos de déficit del Gobierno y las medidas fiscales.

Por el contrario, el diputado del PSOE respondió a Montoro que no cuente con el apoyo del PSOE para aprobar unos Presupuestos "injustos y continuistas, que condenan a miles de españoles a un futuro peor". "Continúan cargando el coste de la crisis sobre los mismos y consagran la pérdida de poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, dan becas paupérrimas para los estudiantes y les falta una visión a medio y largo plazo para cambiar el modelo productivo", indicó.

Igualmente, acusó al ministro de haber conseguido "algunos hitos destacables" además de ser el ministro de Hacienda "más longevo" de la democracia, como llevar la deuda pública al 100% del PIB, incumplir en cuatro de los cinco últimos años el objetivo de déficit y situar a España entre los países más desiguales de Europa.