(Ampl.) Botín dice que España puede elevar su relevancia institucional en "época de cambios transformadores"

La presidenta de Santander, Ana Botín, ha afirmado que en esta "época de cambios transformadores" España tiene la oportunidad de "aumentar su relevancia institucional" y "su aportación a los grandes retos regionales y globales".

"En esta época de cambios transformadores, el modelo europeo tiene mucho que aportar en el liderazgo de valores, en el marco institucional y en la innovación sostenible", ha indicado la presidenta de la entidad durante su intervención en la junta general de accionistas de Santander.

En este contexto, Botín ha indicado que "España tiene la oportunidad, no solo de seguir contribuyendo con su buen hacer en el plano económico, sino también de aumentar su relevancia institucional y su aportación a los grandes retos regionales y globales".

En su opinión, la economía española "ha registrado una evolución muy positiva en los últimos dos años, superando la mayoría de las previsiones", por lo que Botín prevé que, en un entorno exterior y presupuestario "menos favorable", estas bases permitan al país seguir creciendo "a tasas del orden del 2,5%", manteniendo un "diferencial significativo" sobre la zona euro.

"Pocos países cuentan con la trayectoria y la posición que tiene España en mercados tan relevantes como Europa y Latinoamérica", ha señalado Botín sobre este país, que es "un mercado clave" para la entidad, ya que es donde se encuentran las raíces y la sede social del banco y donde aún tiene la entidad "un gran potencial".

Botín ha añadido que, "superada la complicada fase de ajuste de los últimos años", la nueva etapa de proyección de futuro requiere "una transformación, reformas ambiciosas", que serán "vitales" para seguir prosperando.

"Consolidar esta recuperación económica para que todos se beneficien es tarea de todos, también de las empresas" y "exige la colaboración entre todas las instituciones", ha indicado Botín durante su intervención en la junta.

EL BANCO VA "A MEJOR" La presidenta de Santander ha afirmado que la entidad va "a mejor" debido a su "buen comportamiento" durante el último año y las tendencias positivas derivadas de su nueva estrategia.

"A pesar de que prevemos un entorno de volatilidad y de factores exógenos al grupo que nos afectarán en algunos países, confiamos en alcanzarlos", ha indicado en referencia a los objetivos del banco para 2017 la presidenta de la entidad. "Vamos a mejor", ha añadido.

En su opinión, la entidad se enfrenta a un "enorme desafío", que es la transformación digital, algo que no solo tiene que servir para hacer lo mismo de distinta forma, sino para hacer cosas que antes la entidad no concebía. Según ha explicado, Santander se quiere convertir en "un nuevo banco", capaz de prestar servicios que antes no imaginaba.

Por otra parte, ha señalado que la entidad está comprometida con Estados Unidos, un mercado "atractivo" donde la entidad sabe "lo que hay que hacer" para competir con éxito y donde el banco quiere convertirse en una entidad "superregional". "Tenemos la plataforma y el equipo para conseguirlo", ha añadido.

Además, ha señalado que la estrategia de la cuenta 1,2,3, implantada en países como Reino Unido o España, ha favorecido la relación de vinculación con los clientes, entendiendo este concepto como ser el banco principal de un cliente.