De Guindos cree que la banca española está saneada y ve al Popular "solvente"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido este lunes que en la reunión del Eurogrupo y el Ecofin del fin de semana en Malta se constató que "el sistema bancario español en términos generales está absolutamente saneado", con los préstamos dudosos a un nivel muy inferior al de hace dos o tres años, y ha añadido que la eficiencia del sistema financiero español no está puesta en duda y el sistema bancario español está aportando al crecimiento económico.

En declaraciones a la prensa antes de ofrecer la conferencia 'Consolidación del nuevo modelo de crecimiento de la economía española ante los retos de la economía mundial' en el Círculo Financiero, preguntado por la situación del Banco Popular, ha detallado que el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) dicen que "es un banco solvente que tiene que tomar decisiones importantes en los próximos meses, pero eso no empaña lo más mínimo lo que son las circunstancias y el buen comportamiento del sistema financiero español".

Ha argumentado que el nuevo presidente del Popular ha dado indicaciones y que el Gobierno central no tiene nada que decir y respeta las decisiones que ha anunciado este lunes el banco en su nuevo plan de actuación: "Si consideran que deben ampliar capital, ya ampliaron capital en el pasado, y si tienen que formar parte de un proceso de consolidación es algo que tienen que decidir los accionistas", ha concluido.

Respecto a posibles nuevas fusiones en la banca española, ha recordado que ya se han tomado decisiones importantes que no han sucedido en otros países del entorno, pero "podría ser razonable más consolidación bancaria".

ACTUALIZACION AL ALZA DEL PIB En lo referente a una actualización de las previsiones de crecimiento del PIB, ha emplazado a después de Semana Santa, cuando el Fondo Monetario Internacional publicará sus previsiones de crecimiento de la economía mundial, europea y española, lo que se sumará a las previsiones de primavera de la Comisión Europea y servirá al Gobierno español para aprobar el programa de estabilidad que debe aprobar a finales de abril a cuatro años vista.

"El 2,5% es una proyección muy prudente. El Banco de España nos ha dado más y los analistas públicos y privados van actualizando al alza de forma continua el crecimiento de la economía española", ha avanzado.

En la conferencia ha afirmado que España "ha salido fuera del radar" internacional de la inestabilidad política, pero tiene retos como seguir recuperando el empleo, reduciendo la deuda externa y el déficit público, también continuar las reformas del sistema financiero para mantenerlo saneado e impulsar que las empresas ganen tamaño.

Con todo, se ha mostrado convencido de que, si se abordan los retos, dentro de cinco años se habrán corregido los desequilibrios y España habrá "salido totalmente de la crisis".

Asimismo, ha reivindicado que España debe "recuperar la presencia en las instituciones europeas y la influencia en el debate", pero ha sido prudente respecto a un posible relevo del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tras sus polémicas declaraciones acusando a los países del sur de Europa de gastar el dinero en alcohol y mujeres.

El ministro ha recordado que ya dijo que fueron unas declaraciones desafortunadas en la forma y en el fondo, pero que Dijsselbloem puede ser presidente del Eurogrupo mientras siga siendo ministro holandés de Finanzas --actualmente en funciones--: "Si lo deja de ser, entonces ya tomaremos una decisión al respecto en su momento".

PROTECCIONISMO Y BREXIT A nivel internacional, ha reconocido riesgos como el proteccionismo de Donald Trump en Estados Unidos --que ha descartado que triunfe en las elecciones que afronta Europa este año--, y el Brexit en Europa, sobre el que ha opinado: "Todavía no hemos visto las consecuencias que tiene desde el punto de vista británico y de los 27, y desde el punto de vista económico y político".

Ha remachado que "lo fundamental es evitar que se piense que el Brexit es el primer paso del proceso de desintegración europea", por lo que la UE debe mostrar su unidad más que nunca.

Preguntado por el proceso independentista catalán, ha incidido en que no se trata solamente de una cuestión de legalidad, que también ha visto muy importante porque si un gobierno no respeta la legalidad se entra en un terreno peligroso, ha aducido, sino de racionalidad: "No me he encontrado a nadie fuera que crea que Cataluña va a estar mejor fuera de España", fuera de la UE y fuera de la zona euro.

Ha reconocido que el Gobierno central "deberá escuchar más" lo que defiende una parte importante de la sociedad catalana y analizar los planteamientos que se hagan, pero siempre desde un principio básico, que a la sociedad catalana le va a ir mucho mejor formando parte de España que fuera, buscando el acuerdo y el consenso.

Entre los asistentes a la conferencia del ministro, que ha sido introducida por el presidente del Círculo Financiero, Isidre Fainé --que ha afirmado que el sistema financiero español está recuperando el crédito y "empezando a recuperar niveles de rentabilidad más razonables"--, figuraban representantes políticos y empresariales catalanes, así como la infanta Cristina.