La CNMV advierte de nueve 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido, Malta y Bélgica

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de nueve entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Malta y Bélgica, según informó en un comunicado.

En concreto, el supervisor alerta de que la sociedad Investing Group Trading y la empresa Binary Option Robot en Italia, así como las empresas Money Information Service, Lawson Consultancy, Ralston Consultancy LTD, Matchpoint Finance PLC y Carmine Hoffman Law Firm LPP, en Reino Unido.

En el caso de Matchpoint Finance PLC, la CNMV indica que esta entidad no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con una denominación similar.

Lo mismo sucede con la web onecoin.eu en Malta, que, según la CNMV, "parece que está promoviendo lo que parece ser una moneda virtual" bajo el nombre de 'onecoin'.

El organismo que preside Sebastián Albella también alerta de que las entidades Aichi Bmo International, Leiyo Trade, GHY Partners, Apex Alliance, Citic Tokyo International, Bai Xin Cheng, Jin Yam Rade, Drukenmiller Investment Services, Timmermans Asia LTD, Hansen Peters LTD, Sarandon Asia LTD, Lexus Group, MCA Advisors, Reat Holdings Limited, Sino Link Japan, Mypal International y West Pacific Dealers, que tampoco están registradas en el supervisor belga, por lo que no pueden prestar servicios de inversión.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

La CNMV recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.