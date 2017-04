Nadal (Hacienda) invita a la oposición a negociar para aprobar un Presupuesto "mejor" que el del Gobierno

El secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal, ha invitado a los grupos de la oposición a negociar el proyecto de Presupuestos y, así, poder "hacer un texto mejor del que ha entrado en la Cámara".

"Entre todos, seguramente podamos hacer un texto mejor del que ha entrado en la Cámara, que ya ha sido fruto de acuerdo, pero les invito a los demás que se sumen a ese acuerdo", ha dicho. Así ha concluido el secretario de Estado su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, la primera de las 71 que el Congreso espera recibir de altos cargos del Gobierno y de organismos públicos.

Nadal ha invitado a los grupos a leer el proyecto de Presupuestos "con detenimiento" y ha recordado que las cuentas únicamente podrán salir a adelante "con interacción" del resto de partidos. "Del diálogo siempre se aprende, aunque no se esté de acuerdo", ha dicho el secretario de Estado, recordando la importancia de partidas como la oferta pública de empleo o el préstamo a la Seguridad Social para el abono de las pensiones que, sin la aprobación de los Presupuestos, "se haría todo más difícil".

QUE RESPETE AL CONGRESO Y RESPONDA Sin embargo, las intenciones conciliadoras de Nadal no solo no han encontrado respuesta en el turno de réplica de los grupos, sino que también se ha encontrado críticas momentos antes de levantarse la sesión. "Le pediría que respete a la Cámara y responda a sus preguntas", ha dicho el portavoz del PSOE de Presupuestos, Javier Lasarte, que ha afeado que, el acuerdo para limitar el turno de la oposición pasaba por que se dieran respuesta a sus preguntas.

Entre las preguntas formuladas por el PSOE que no han tenido respuesta, Lasarte ha cuestionado si el Gobierno barajaba un nuevo acuerdo de no disponibilidad como el aprobado en 2016 para cuadrar las cuentas al objetivo de déficit pactado con Bruselas.

La queja de Lasarte ha encontrado también apoyo en Joan Capdevila, de ERC: "Este portavoz se siente igualmente no respondido", ha dicho. El presidente de la Comisión, Francisco de la Torre, de Ciudadanos, ha zanjado diciendo que "los sentimientos son personales": "El Gobierno ha querido responder a lo que ha querido responder", ha dicho, riéndose, antes de suspender la sesión.

UN ESTADO "JIBARIZADO" Lasarte ha incidido en su intervención en el aumento de la desigualdad producido durante los últimos años, consecuencia, ha dicho de las "políticas fiscales totalmente regresivas" aplicadas por el Gobierno, pues se han primado impuestos indirectos, y el Impuesto de Sociedades "no acaba de arrancar", ya que, ha dicho, la recaudación, pese al mismo nivel de beneficios que en 2007, se queda en "la mitad".

"Aplican su ideología conservadora y neoliberal. Quieren un Estado pequeño, jibarizado, dejando lo público en su mínima expresión, y presumen de ello", ha criticado, señalando que el propio ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "presumió" de la senda de reducción del gasto público hasta dejarlo por debajo del 40%. "Es un modelo clasista que aumenta la desigualdad", ha señalado.

También ha lamentado esta deriva de descenso del gasto Unidos Podemos, que a través de su portavoz de Presupuestos, Segundo González, ha dicho que "con la excusa de cumplir con Bruselas, España se aleja de Europa". "No hay ninguna medida en los Presupuestos para paliar la desigualdad y acercarse a la media europea en gasto social", ha aseverado.

"Hay que ver si el recorte de gastos no afecta al crecimiento y a la recaudación", ha señalado en este sentido, pues cree que el crecimiento registrado desde 2015 se debe al "relajamiento de los recortes por el año electoral". También ha criticado que las inversiones territoriales desciendan un 6% "si no se incluyen las de Defensa, que se disparan en un 300%". "No sé si es una metáfora o un ejemplo del modelo de país que quieren", ha dicho.

¿DONDE ESTAN LOS RECORTES?, PREGUNTA EL PP Por parte de Ciudadanos, Toni Roldán ha querido hacer un balance de las partidas pactadas por su formación con el Gobierno para dar su apoyo a los Presupuestos, que tienen, ha dicho, "un resultado satisfactorio" de los objetivos de su formación por "recuperar a la clase media y trabajadora y empezar a asentar las bases de un nuevo modelo económico".

Así, ha destacado la extensión de la tarifa plana para los autónomos, el plan integral de 350 millones contra la pobreza infantil, el aumento de las partidas dirigidas al desempleo de larga duración --un "reto gigantesco", ha dicho-- y los "cambios muy significativos" en materia de cambio de modelo, con incrementos presupuestarios en Educación, Sanidad y Justicia, entre otras.

Además de Roldán, el otro apoyo que ha tenido Alberto Nadal durante su comparecencia ha sido el del portavoz 'popular' de Presupuestos, Jaime de Olano, que ha destacado el aval dado por el resto de instituciones a las proyecciones económicas del Gobierno y el aumento del gasto social.

"Ha aumentado en 8.000 millones. ¿Dónde están los recortes en el Estado del Bienestar? En ningún sitio", se ha respondido Olano, que ha concedido que, si acaso, los recortes pueden estar "en la imaginación de algunos".

LA ECONOMIA SE RECUPERA Y LE PIDEN CORRER UNA MARATON Por su parte, el secretario de Estado de Presupuestos ha defendido que se pueda incrementar el gasto social sin tener que subir ni el gasto público ni los impuestos, y ha defendido que en la recuperación la economía española ha experimentado el reclamado cambio del modelo productivo.

"Si no estuviera girando nuestro modelo productivo, no estaríamos exportando lo que estamos exportando", ha razonado Nadal, que también ha rechazado las acusaciones de la oposición de no tener como prioridad la desigualdad. "A corto plazo, lo más importante es la cohesión social y eso es lo que se ha priorizado", ha dicho.

También se ha referido a las críticas sobre la calidad de los empleos y de la recuperación y ha hecho una metáfora, comparando la economía con una persona que sufrió "un golpe de calor por ir sobrecalentada" a la que se debió de "operar de urgencia y se está recuperando". "Ustedes quieren que corra una maratón", ha justificado.