Linde admite "discusiones", pero niega haber sufrido "ninguna interferencia" a su labor en el Banco de España

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha negado este martes en el Congreso haber sufrido "ninguna interferencia" durante su labor en la institución que dirige, aunque sí que ha admitido haber tenido "discusiones".

"No he vivido en mi época en el Banco de España ninguna interferencia. Ha habido discusiones, es la vida misma. Pero no tengo ninguna conciencia ni ninguna impresión de que haya habido interferencias rechazables", ha aseverado Linde.

El gobernador del Banco de España, que ha acudido al Congreso para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2017, contestaba así a las preguntas de la oposición por posibles injerencias por parte del Gobierno en su labor dentro de la institución.