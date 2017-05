La CNMV advierte de 10 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Bélgica

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de 10 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Bélgica.

En concreto, el supervisor ha advertido que las sociedades AF Technologies LTD y Kho Tech LTD no están autorizadas para proporcionar este tipo de servicios en Italia, incluyendo la vía web www.mrtmarkets.com, así como Coinspace LTD, en relación a la oferta pública 'cryptocurrency extraction packages' promovida en su web www.coinspace1.com.

Lo mismo sucede con las sociedades PSI Research y FDS Research Group en Suecia, con Entrada Capital en Dinamarca y con Global Marketing Online Limited/ADS Securities en Reino Unido, una empresa clon de una firma autorizada.

Por último, ha reiterado la advertencia publicada el pasado mes de septiembre sobre un posible sistema piramidal de Questra Holdings, Questra World y Atlantic Global Asset Management en Bélgica.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

El supervisor recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.