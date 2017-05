El Ibex 35 tiene un recorrido al alza del 6%

Leves ganancias en las bolsas europeas favorecidas por el cierre de Wall Street que no da muestras de debilidad. Los principales índices del Viejo Continente mantienen intactas sus opciones de seguir avanzando a pesar de la elevada sobrecompra que acumulan a corto plazo.

El Ibex 35 superará los 50.000 millones de beneficio entre 2018 y 2019.

Todavía no se observan ningún signo de agotamiento alcista y no lo habrá mientras el Eurostoxx 50 no pierda los 3.553-3.559 puntos, que son los mínimos de la semana pasada.

Asimismo para hablar de un mínimo agotamiento comprador a corto debería perder al cierre de una sesión los mínimos que marcó en la anterior, siendo los últimos los establecidos en los 3.633 puntos.

En cuanto al Ibex 35, los analistas hablan de los 11.036 puntos como el soporte de corto plazo que no debería perderse para seguir confiando en las alzas. Así las cosas, el selectivo de la bolsa española sigue manteniendo el objetivo de los máximos de 2015, los 11.885 puntos, hasta donde cuenta con un potencial alcista del 6%.

LA APERTURA DEL MARTES

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este 9 de mayo de 2017 con una subida del 0,15%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 11.113,3 enteros a las 9.01 horas, en una jornada que sigue marcada por los resultados empresariales, entre ellos los de Endesa.

De esta forma, el selectivo madrileño conquistaba la cota psicológica de los 11.100 enteros al inicio de la sesión, con la mayor parte de los valores en verde, liderados por Popular, que avanzaba un 1,3%.

Por detrás se colocaban ArcelorMittal (+0,95%), Amadeus (+0,87%), Merlin Properties (+0,77%), Santander (+0,71%), Ferrovial (+0,69%), Repsol (+0,65%), Mapfre (+0,61%) e Inditex (+0,51%), mientras que en el lado contrario se situaban Endesa (-0,90%), Gas Natural (-0,47%), Abertis (-0,36%) y Aena (-0,33%).

Los inversores estarán atentos este martes al Tesoro Público que vuelve a los mercados con una nueva subasta en la que espera colocar hasta 5.000 millones en letras a seis y doce meses, dos días después de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba en los 118 puntos básicos, con la rentabilidad en el 1,61%, al tiempo que los precios del crudo iniciaban la sesión al alza, con el barril de brent, el de referencia de la eurozona, en los 49,43 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 46,48 dólares.

En este contexto, las principales plazas europeas abrían con comportamiento similar al selectivo madrileño con alzas del 0,3% para Francfort y del 0,2% para París, mientras que Londres amanecía plano.

Asimismo, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,0910 'billetes verdes'.