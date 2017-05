PSOE y Podemos tachan de "cacicada" que PP y Ciudadanos tumben de noche 4.000 enmiendas

El PSOE y Unidos Podemos califican de "cacicada" que el PP y Ciudadanos hayan decidido tumbar este miércoles "con nocturnidad" 4.000 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado impidiendo su debate y votación durante el tramitación de las cuentas en el Congreso.

El PP y Ciudadanos, con mayoría en la Mesa de la Comisión de Presupuestos, han defendido excluir aquellas enmiendas de la oposición que superen los 15 millones del Fondo de Contingencia para imprevistos al que recurren los grupos para justificar aumentos de gasto en otros departamentos. Asimismo, este criterio también se aplica a aquellas enmiendas de menor cuantía que se acojan a ese fondo y que se mantengan una vez agotada la partida presupuestaria de los 15 millones.

Con esta fórmula, dos de cada tres enmiendas registradas al proyecto de Presupuestos Generales quedarían sin tramitarse, ni discutirse, ni votarse (más del 60% de las casi 6.000 presentadas).

Algo "inédito" para PSOE y Unidos Podemos, que han cargado contra esta decisión avalada por el propio Gobierno, que a través de un escrito remitido a la Comisión, ha avalado esa criba alegando que sobrepasar el gasto presupuestado supondría vulnerar el acuerdo adoptado por el Pleno por el cual se rechazaron las enmiendas de totalidad.

Sin embargo, que puedan excluirse algunas enmiendas y otras no, ha hecho que los dos principales grupos de la oposición cuestionen si hay "enmiendas de primera o de segunda". "¿Qué pasa si esas enmiendas son rechazadas en la Comisión y en el Pleno? ¿Qué hacemos con las otras?", se ha preguntado Saura.

HACIA UNOS PRESUPUESTOS SIN ENMIENDAS En este sentido, ha augurado que "éste es el camino para que el Gobierno traiga unos Presupuestos el próximo año sin Sección 31" (donde se encuadra el fondo de imprevistos) y "para que definitivamente no haya enmiendas". Además, ha dicho que es posible financiar incrementando los recursos, "como el propio Gobierno ha tomado esa decisión".

Para Segundo González, que el propio Gobierno se haya posicionado al respecto y que haya avalado la exclusión de enmiendas "supone una injerencia" en el Parlamento. "Es una cacicada sin precedentes", ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación.

En todo caso, ha matizado que el informe no es, ni mucho menos, vinculante. "El Gobierno no tiene capacidad para definir el criterio de la Mesa de los Presupuestos sobre qué se hace con esas enmiendas. La Mesa de los Presupuestos es soberana", ha dicho.

PRESENTAR ENMIENDAS SIN CREDITO, UNA "ESTAFA" En esta línea ha incidido el portavoz de Presupuestos de los 'populares', Jaime De Olano, que ha incidido que el que el Gobierno dé su criterio "es algo absolutamente normal" y que comparten su posición pues, una vez se agote ese crédito, sostiene, "no tiene sentido" debatir más, pues "sería hacer ciencia ficción".

Por su parte, Francisco de la Torre, al que el PSOE ha acusado de actuar "como hooligan y delegado del Gobierno", ha defendido que el debate presupuestario "se haga sobre cuentas reales", y ha acusado a los grupos de hacer "cierta a estafa a los ciudadanos". "Proponen un montón de cosas que luego no se pueden aprobar", ha sentenciado.

"Si después aprobamos esto y el Gobierno ha decidido que no instrumenta un montón de enmiendas diciendo que como no hay crédito no se instrumentan, esto me parece mucho más grave. Creo que es preferible tener un debate y una decisión real", ha concluido.