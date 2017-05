Citi asesora a Santander en la posible compra de Popular

Banco Santander, que ha presentado una muestra de interés no vinculante por el Banco Popular, ha contratado al banco estadounidense Citi para que le asesore a lo largo del proceso, informaron a Europa Press en fuentes financieras.

Además del asesoramiento de Citi, Santander ha constituido un equipo interno para el estudio y seguimiento de la operación.

Por su parte, Bankia, que también habría expresado esta semana su interés por el banco que preside Emilio Saracho, no dispondría por el momento de un asesoramiento externo específico para este caso, pero cuenta también con un grupo interno que ha analizado en profundidad las operaciones y créditos que Popular ha puesto hasta ahora sobre la mesa y que le han servido como referencia para decidir mostrar su interés.

BBVA no ha desvelado si está interesado o no en Popular ni si ha formalizado muestra de interés, mientras que CaixaBank, que aparecía también en las quinielas como posible comprador, no ha concurrido finalmente al proceso al estar centrado en la integración del portugués BPI.

Ahora es Popular, que cuenta con el asesoramiento de JP Morgan, el que, en función de las muestras de interés recibidas, debe decidir si abre la fase de las ofertas vinculantes, en la cual se da acceso a los interesados a toda su contabilidad.

Por el momento, el banco ha accedido a un primer intercambio de información con las entidades interesadas cuyo resultado no tiene carácter vinculante, pero permite a la entidad seguir avanzando en el análisis de sus opciones, según recuerdan desde Renta4.

El consejo de administración de Popular, que se reunió el jueves para aprobar cambios en el órgano de gobierno, fue informado de las muestras de interés preliminar presentadas por sus competidores. La entidad dispone aún de tres semanas para decidir si sigue adelante con el proceso de venta, dado que se ha fijado de plazo hasta el 10 de junio para adoptar una decisión.

Hasta ahora, Popular no ha recibido ninguna propuesta concreta firme ni asumido ningún compromiso, por lo que la entidad continua valorando las distintas alternativas disponibles, entre las que no descarta una ampliación de capital, tal y como afirmó Saracho durante la última junta de accionistas.

Entre las fortalezas de Popular que podrían atraer a sus compradores se encuentran su franquicia y su negocio de pymes, en el que la entidad es la primera en el sector con una cuota próxima al 18%. Por el contrario, su elevado nivel de activos improductivos, casi 37.000 millones al cierre del primer trimestre, es uno de los principales aspectos que le restan valor.

La entidad experimenta estos días una gran volatilidad en Bolsa como consecuencia de las informaciones sobre su posible venta. En la sesión de este viernes el valor se ha impulsado casi un 10% después de liderar la sesión durante todo el día, mientras que en las cuatro jornadas anteriores llegó a experimentar caídas de hasta el 6%.