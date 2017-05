La CNMV recibe seis advertencias de reguladores internacionales sobre entidades de inversión no autorizadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho públicas seis advertencias recibidas a través de los supervisores de Países Bajos, Reino Unido y Eslovenia sobre entidades que prestan servicios de inversión sin la autorización legal necesaria.

En concreto, el regulador esloveno ha alertado sobre la entidad Savas Investors, que opera bajo el dominio www.savasinvestors.si y que no posee la autorización necesaria para prestar legalmente servicios y actividades de inversión en Eslovenia, la cual ni siquiera ha solicitado.

Por su parte, el supervisor holandés AFM ha advertido a los usuarios que no respondan a las ofertas de Ashida Associates ni de Global Alliance Capital, que operan bajo los dominios www.ashidaassociates.com y www.globalalliancecapital.com y cuyas actividades han sido calificadas como "sospechosas".

Según AFM, estas empresas no autorizadas han contactado con personas que no lo habían solicitado para ofrecerles propuestas de inversión, por lo que intuye que pueden pertenecer a un tipo de organizaciones fraudulentas que contactan con potenciales inversores a los que prometen altas rentabilidades por la compra de unas acciones que a veces ni siquiera existen.

Respecto a las entidades no autorizadas de Reino Unido, el regulador británico FCA ha alertado a la CNMV sobre la entidad Riverside Escrow LTD, ya que se trata de un clon de otra empresa que sí está autorizada para prestar servicios de inversión y que se encuentra registrada con la misma denominación (www.riverside-escrow.com).

Lo mismo sucede con First Plus Financial Group, también un clon que opera bajo el dominio www.firstplusfinancegroup.com y que trata de suplantar a la firma autorizada que opera con el mismo nombre en la web www.firstplus.co.uk.

Asimismo, el supervisor británico ha advertido de que la entidad Campbell & Browne Associates/Campbell Brown ha estado prestando servicios financieros sin autorización y operando bajo el dominio www.campbellbrowneassociates.com.