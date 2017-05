La libra cae a mínimos de un mes y la Bolsa de Londres marca un nuevo récord

Las encuestas que apuntan a una sensible reducción de la ventaja que hasta ahora mantenía el Partido Conservador sobre el Laborista de cara a las elecciones del próximo 8 de junio, que incluso podría llegar a perder la mayoría parlamentaria, ha provocado una fuerte depreciación de la libra esterlina, que caía hasta su nivel más bajo frente al dólar en el último mes, mientras que el índice Ftse 100 de la Bolsa de Londres escalaba a un nuevo máximo histórico por encima de 7.550 puntos.

En concreto, el cambio de la libra esterlina frente al 'billete verde' se debilitaba hasta los 1,2767 dólares desde los 1,2857 dólares del comienzo de la jornada, lo que supone su peor cruce desde el pasado 21 de abril.

Por el contrario, el índice Ftse 100 se desmarcaba de los titubeos del resto de plazas del Viejo Continente para subir más de un 0,2% y alcanzar un nuevo máximo histórico intradía de 7.553,36 puntos.

El Partido Conservador de Reino Unido, al que pertenece la primera ministra británica, Theresa May, podría no conseguir la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento en las elecciones que se celebran el jueves de la próxima semana, según el último sondeo de YouGov elaborado para el diario 'The Times'.

Al contrario que otras encuestas de opinión, que habían sugerido que los conservadores aumentarían su mayoría, el nuevo modelo por distrito de YouGov ha mostrado que podrían perder 20 de los 330 escaños que tienen y que el opositor Partido Laborista podría ganar casi 30 escaños, según el periódico.

Esto podría dejar a los conservadores a 16 escaños de la mayoría absoluta de 326 que necesitan para gobernar sin el apoyo de otros partidos, ha agregado.

Siete encuestas publicadas la última semana muestran que la ventaja de May se ha reducido, mientras que algunas sugieren que no conseguiría la victoria aplastante que se pronosticaba hace sólo un mes.

El modelo de YouGov se basó en 50.000 entrevistas realizadas durante una semana y le permitió evaluar la intención de cada tipo de votante, considerando desde dónde viven hasta cómo votaron en el Brexit, su edad y antecedentes sociales, para poder ponderar los resultados.