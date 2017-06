Caída a plomo del Banco Popular: pierde un 15%, hasta mínimos históricos

Caída a plomo este 1 de junio de 2017 de Banco Popular en el Ibex 35. Los inversores han castigado con dureza las acciones de la entidad por el temor a una intervención del BCE y sus títulos han llegado a caer durante la mañana cerca de un 20% marcando mínimos en los 0,491 euros.

La contratación en las primera horas de la jornada ha triplicado la media de sus últimos doce meses.

Hasta las doce y media de la mañana, el volumen de negociación alcanzaba los 75 millones de euros con más de 139 millones de acciones intercambiadas. Ayer, en las ocho horas y media de sesión, se negociaron 386 millones acciones. La media de los últimos doce meses se sitúa en 47,3 millones.

El resto de bancos cotizados intenta aguantar el tipo y no contagiarse de la incertidumbre de Popular, cuya capitalización ya está por debajo de los 2.200 millones de euros. La más perjudicada pero en muy baja medida es Bankia que registra descensos cercanos al 2%.

Las dudas sobre el futuro del Banco Popular siguen castigando al valor y presionando para una solución rápida. Ayer las acciones ya perdieron otro 6%, coincidiendo con la publicación de informaciones sobre la posible necesidad de que la entidad sea liquidada si no encuentra comprador.

No obstante, el banco sigue barajando tres escenarios posibles para su futuro, que son la fusión, una ampliación de capital o la venta de ciertos negocios. De hecho, la entidad ha anunciado hoy la venta de su 48,98% de Targobank por 65 millones. No obstante, la entidad liderada por Emilio Saracho ha asegurado que dicho precio no supone un impacto relevante ni en sus resultados ni en sus niveles de capital.

El mes pasado, el Banco Popular explicó que había recibido varias muestras de interés por parte de entidades españolas, que disponían hasta el día 10 de este mes para enviar ofertas, un plazo que se ha extendido hasta finales de junio. La ampliación de esta fecha habría elevado las dudas acerca del futuro del Banco Popular y las advertencias de Bruselas explican la fuerte caída de la cotización.

Según ABC, ayer el consejo de administración abordó la posible venta del banco rebajando las expectativas sobre el precio hasta en 0,55 euros por acción ante el temor de que desaparezca el potencial interés de Santander, Bankia o BBVA.

Antes de sufrir las nuevas caídas, el presidente de Popular, Emilio Saracho, se había marcado el objetivo de vender el banco a 1,2 euros, algo que parece imposible con el desplome actual en la cotización.