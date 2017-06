El Ibex 35 ha vivido un junio negro en siete de los diez últimos años

La tendencia de la bolsa española sigue clara por ahora: es alcista pese a la recogida de beneficios vista en los últimos días.

Pero el Ibex 35 debe superar los 11.000 puntos para que tenga continuidad y, en la última década, el mes de junio no se lo ha puesto fácil al principal selectivo español.

Explica Cristina García este 2 de junio de 2017 en 'El Economista' que, aunque es solo una mera estadística, el dato es que el índice ha caído en siete de los últimos diez años en dicho mes.

En el pasado más reciente, el Ibex 35 ha bajado tanto en junio del año pasado, como del anterior. En 2015 retrocedió prácticamente un 4%, a raíz de la comprometida situación que afrontaba Grecia y que culminó con un corralito; mientras que en 2016 la culpa del descenso del 9,64% que experimentó la tuvo el sí de los británicos a escindirse la de Unión Europea.

Pero lo cierto es que no han sido los únicos junios negros del selectivo. También lo hubo en 2013, en medio de las dudas que suscitaba la economía española; en 2011, 2010, 2008 y 2007.

Pero, ¿qué podría truncar el camino del Ibex 35 este mes que arranca? En opinión de Hans-Jörg Naumer, global head of capital markets & thematic research de Allianz Global, preocupaciones, al menos, existen. "Persisten los riesgos político", recuerda, como el de la desglobalización.

"La desglobalización fomenta la inflación y puede obstaculizar el crecimiento", añade. Aunque quizás, los riesgos más tangibles apuntan a Italia (y al runrún de de elecciones anticipadas), a Grecia y a cómo se liberan los 6.000 millones de euros para que pueda refinanciar la deuda que le vence en julio o a las propias decisiones de los bancos centrales.

Una subida en los tipos de interés en Europa sería gasolina para unas bolsas que, desde el principio de año, compraron que ésta llegaría antes de lo pensado. Pero las expectativas se han ido diluyendo y ahora el consenso de mercado no espera movimientos hasta septiembre de 2018.

Por lo pronto, para que se reanude la tendencia alcista, el Ibex 35 necesita superar los 11.000 puntos, "que son los máximos de las dos últimas semanas y el primer nivel resistivo que debe batir de cara a que podamos tener pistas que apunten hacia la conclusión de la fase de consolidación que se inició en la zona de los 11.200 puntos y que planteen la reanudación de las subidas de los últimos meses", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Pese al riesgo político, lo positivo para las bolsas es que el económico se ha esfumado. "Es el primer año que no hay riesgo económico, sino que además tenemos revisiones al alza. Pero ese crecimiento no es inflacionista y no prevemos un repunte de tipos, que al final es lo que mata a los mercados alcistas", explicó Sebastián Redondo, director de inversiones de Bankia Fondos, con motivo del Foro Med Cap celebrado en la Bolsa de Madrid.

"No vemos riesgos a corto plazo, estamos en la mejor situación en cuanto a riesgo bursátil de los 3-4 últimos años".

¿Qué ha pasado a más largo plazo?

Si se echa la vista atrás, más allá de la última década, la balanza se equilibra. En veintisiete años, el Ibex 35 ha sido capaz de sortear las pérdidas en junio casi la mitad de las veces. Su mayor descenso en este periodo lo vivió en 2002. Aquel mes de junio cedió un 13%.