De Guindos, convencido de que Santander captará los 7.000 millones para cubrir capital de Popular

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que "lógicamente" acometer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros "no es especialmente sencillo", pero "todo parece indicar que el Banco Santander lo va a hacer".

"La cuestión no es el euro (de precio simbólico fijado para comprar Popular) la cuestión es que (Santander) tiene que hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros", ha indicado De Guindos en relación con el precio de canje por Popular, que se fijó en un euro.

Santander dio a conocer tras acometer la venta de Popular que debería ampliar capital en, aproxiamdamente, 7.000 millones de euros. "Lógicamente, levantar 7.000 millones de euros no es especialmente sencillo, aunque todo parece indicar que el Banco Santander lo va a hacer", ha apuntado el ministro.

El titular de Economía ha manifestado que "hubiera sido buenísimo" y "ojalá" hubiera entrado en la puja por Popular un banco extranjero. "Cuando uno es el ministro de Economía y se encuentra con la situación de las últimas semanas, lo que desea es que haya gente que haga muchas ofertas", ha señalado De Guindos, para quien esto sería positivo porque "la alternativa es el cierre y el concurso".

"Popular no es lo mismo que Bankia ni que Catalunya Caixa", ha manifestado el ministro, para quien "no era lo mismo ni desde el punto de vista del gobierno corporativo". "La diferencia es que el Popular no va a costar un duro de recursos públicos", ha añadido.