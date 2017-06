El Senado debate este martes los 18 vetos a los PGE y los grupos registrarán miles de enmiendas

El Pleno del Senado debatirá este martes por la tarde los 18 vetos generales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 presentados por los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos, ERC (uno como grupo y 12 senadores individualmente), Compromís, PDeCAT y EH Bildu, y que previsiblemente rechazados por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defenderá previsiblemente el texto de Presupuestos elaborado por el Gobierno en el debate previsto para el martes por la tarde, en el que se debatirán los 18 vetos a las cuentas públicas de 2017 por parte de los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

No obstante, con toda seguridad los vetos serán rechazados gracias a la amplia mayoría parlamentaria que ostenta PP en la Cámara Alta, con 149 senadores 'populares' del total de 266, por lo que el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación parlamentaria en la Comisión de Presupuestos.

MILES DE ENMIENDAS Tras la ronda de comparecencias de altos cargos del Gobierno la semana pasada y la finalización del plazo de presentación de propuestas de veto generales y a las secciones del proyecto de Presupuestos el viernes, los grupos tienen como plazo de presentación de enmiendas hasta las 18.00 horas de este lunes.

En concreto, el Grupo Socialista en el Senado prevé presentar alrededor de una decena de enmiendas parciales nuevas para su debate en la Comisión de Presupuestos, que se sumarán a las casi 1.900 que presentó a las cuentas públicas durante su paso por el Congreso.

Asimismo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea prevé presentar alrededor de 1.600 enmiendas parciales, en tanto que ERC registrará más de 600 y Compromís unas 450 enmiendas parciales.

A su vez, el PDeCAT tiene previsto presentar más de 800 enmiendas parciales a los Presupuestos, al tiempo que EH Bildu prepara también su batería de enmiendas parciales.

Por su parte, ninguno de los partidos que respaldaron el proyecto de Presupuestos registró vetos generales, si bien Ciudadanos prevé presentar enmiendas la próxima semana, mientras que PNV lo descarta, según informaron a Europa Press desde ambos grupos parlamentarios.

EL RESTO DE LA TRAMITACION Así, el debate en Pleno de las propuestas de veto generales y a las secciones tendrá lugar en la sesión plenaria que comenzará el martes 13 de junio, de forma que la reunión de la Ponencia y el dictamen de la Comisión están previstos para la semana del 19 de junio.

Los senadores tendrán como plazo para presentar los votos particulares hasta las 12.00 horas del viernes 23 de junio, y la tramitación en el Pleno de la Cámara Alta se producirá en la sesión plenaria del lunes 26 de junio.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si finalmente no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado de manera que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.

Cualquier modificación que se introduzca en el Senado, donde el PP cuenta con una cómoda mayoría absoluta, debería ser ratificada después por el Congreso, y se volvería a repetir la votación tan ajustada de hace un par de semanas, ya que el PP, con el apoyo de otros grupos, cuenta con una mayoría de 176 votos, frente a los 174 votos en contra del proyecto presupuestario.