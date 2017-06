Aprender sobre las cuentas demo al operar en opciones binarias

Invertir en opciones binarias puede ser una práctica muy rentable siempre y cuando tengamos claro las operaciones que estamos realizando en todo momento, por ello, es importante que cuando busquemos un bróker para acceder al mercado, nos daremos cuenta de que algunos nos ofrecen lo que se conoce como una cuenta demo opciones binarias.

Las podemos definir como "cuentas de prueba" con la particularidad de que nos permitirán explorar este mundo sin que tengamos que usar dinero real. Tendremos una cartera virtual que servirá para simular el resultado de las operaciones.

La gran ventaja de estas cuentas es que tendremos la oportunidad de probar y así perder sin que repercuta en nuestra cartera. Eso sí, si ganamos tampoco vamos a recibir nada (recuerda que estamos hablando de una simulación).

Los expertos recomiendan encarecidamente empezar con una de estas cuentas y es que son perfectas como punto de partida para iniciar una estrategia que en el futuro, pueda ser demoledora.

¿Qué ventaja tiene una cuenta "demo" en opciones binarias?

Estas cuentas atraen tanto a los profesionales, como a las personas sin experiencia, aunque son estas últimas las que más se beneficiarán de su uso.

Ayudan a operar en el ámbito de las opciones binarias sin que se corra ningún tipo de riesgo.

Administración: Cuando el inversor debe de aprender a hacer estas inversiones, su cerebro debe de pasar por una serie de procesos para poder estructurarse, para saber qué factores externos pueden cambiar el rumbo de una determinada inversión. Con estas cuentas, nuestro cerebro tendrá el tiempo suficiente como para poder asimilar el funcionamiento.

Recuerda que las "opciones binarias" son llamadas así porque tan solo hay dos resultados posibles: o bien ganamos (consiguiendo un beneficio de un 80% aproximadamente) o bien lo perdemos todo.

Si entramos sin tener ni idea en ese mercado y hacemos inversiones sin ton ni son, lo más probable es que lo terminemos perdiendo todo. Es más, tacharemos estas inversiones como una especie de timo o engaño.

Si hubiéramos operado con una cuenta demo, antes de tirar la toalla, habríamos aprendido de los errores, ayudando a crear poco a poco la estrategia perfecta.

Realización de operaciones simuladas: Lo más normal es que la cuenta demo nos permita hacer las mismas operaciones que una cuenta real (pero sin pérdidas y ganancias). Así, podremos familiarizarnos con todas ellas, para determinar cuáles son las operaciones más recomendadas para nosotros.

Análisis de situaciones reales: Algo que el inversor debe de tener siempre claro cuando se mete en estos mercados es que la situación en los mismos puede cambiar de la noche a la mañana, incluso en tan solo unos segundos. Todos estos factores pueden venir a tal velocidad que parecen imposibles de prever.

Las cuentas demo son una especie de colchón de seguridad o ruedecitas de bicicleta que nos permitirán aguantar el equilibrio hasta que estemos convencidos de que lo podemos hacer por nuestra cuenta.

Nos permiten analizar qué factores pueden afectar a una inversión y de qué manera.

Capacitación: Existe una gran fuente de contenidos relacionados con el mundo de las operaciones binarias y lo cierto es que cada vez hay más. Por ejemplo, podemos encontrar libros físicos, eBooks, tutoriales en YouTube.

Por mucho que podamos leer, de nada servirá si no podemos poner nuestros conocimientos en práctica. Estas cuentas se combinan a la perfección con todo lo que podamos leer en estos recursos. Antes de darnos cuenta, nos habremos convertido en unos expertos de este mundo y podremos empezar a ganar dinero de verdad.

Brókers y cuentas demo

Crear una cuenta demo en un bróker no debería de entrañar ningún coste adicional (o por lo menos, así debería de ser: si te intenta cobrar por ello, huye de ahí lo antes posible). Para poder evitar cualquier tipo de fraude o estafa, lo que podemos hacer es echar un vistazo a las reseñas y opiniones sobre el bróker en cuestión; para ver si realmente esta cuenta cumple con lo establecido y con tus expectativas. Si no cumple, no te cuesta nada buscar otro.

Cuanto más tiempo pasemos practicando con una cuenta demo, más probabilidad tendremos de ganar dinero real cuando usemos una de verdad.

Ahora bien, conviene recordar que estas cuentas son las más básicas, por lo que probablemente no tengamos el mismo servicio de atención al cliente que si hemos elegido una cuenta normal. Esto no quiere decir que no vayan a contestar a nuestras dudas, pero probablemente tardarán más tiempo en hacerlo.

Conclusión: uso de una cuenta demo de opciones binarias

Una cuenta demo de opciones binarias, también conocida como una cuenta sin riesgos, nos ayudará a limar nuestros conocimientos en este tipo de apuestas, además de evitar malos hábitos. Obviamente, es mucho mejor que nos demos cuenta de los errores usando una cuenta Demo; así evitaremos pérdidas, aunque no ganemos nada. No tenemos que ir con la idea de que si hubiéramos hecho la misma estrategia acertada con una cuenta de verdad habríamos ganado dinero, ya que esto tan solo servirá para impacientarnos. Lo tenemos que ver como un periodo de información clave que nos ayudará a convertirnos en unos expertos o expertas en este mundo.

Ahora bien, ten en consideración que una cuenta demo no sirve de nada si no nos comprometemos a mejorar.

Es posible que estas cuentas no te ofrezcan la motivación suficiente para seguir adelante; en el caso de que te haga falta estar motivado/a, quizá deberías hacerte con una cuenta normal, asumir un poco de riesgo y ver lo que te depara el futuro.

Queremos concluir diciendo que son muchas las fuentes las que aseguran que en el mercado de opciones binarias se puede sacar mucho dinero, prácticamente sin hacer nada. Esto es falso; si vamos con esta idea, seguramente lo perderemos todo; gracias a las cuentas demo, podemos acabar con estos mitos para evitar arruinarnos de un momento a otro.

Básicamente en esto te pueden ayudar las cuentas Demo.