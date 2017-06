El Ibex 35 cede soportes y cae a mínimos de abril de 2017

Caídas generalizadas en las bolsas europeas este 15 de junio de 2017, tras la subida de tipos de la Reserva Federal de EEUU (Fed), esta vez hasta la horquilla entre el 1 y el 1,25%, aunque ya estaba descontada la subida de tipos por parte de la institución, Janet Yellen ha dejado la puerta abierta a un incremento más del precio del dinero en 2017 amparado por los buenos datos de crecimiento de la economía de EEUU.

Los descensos de la jornada llevan a los principales índices a perder los soportes de corto plazo como los 10.760 puntos del Ibex 35 y los 3.540 puntos del EuroStoxx 50. Si esto se confirma al cierre, las bolsas podrían abrir la puerta a una consolidación más amplia. El selectivo de la bolsa española cotiza en mínimos del mes de abril.

Una consolidación que podría llevar a los índices a ceder un 3% adicional en el caso del EuroStoxx 50, hasta lo que se ha denominado como la base del canal de Macron, es decir, el hueco que se abrió el pasado 24 de abril tras la primera ronda de las elecciones galas.

"La posibilidad de asistir a esta caída no se puede descartar", señalan los expertos, que aseguran que "mientras no se superen resistencias como son los 3.590 y sobre todo los 3.615 puntos del EuroStoxx 50 no estamos por la labor de comprar más bolsa europea"

En el caso del Ibex 35, la pérdida de esos niveles, que se corresponde con la base del proceso lateral que acota la consolidación de las últimas jornadas, abriría la puerta a una consolidación más amplia, que podría llevar al Ibex 35 a buscar la zona donde semanas atrás abrió un potente hueco alcista, concretamente los 10.377 puntos.

En la agenda del día, el Tesoro ha logrado vender 4.230 millones de euros en deuda a largo plazo de varias denominaciones que, en todos los casos, han salido a un menor interés.

¿CUÁNTO PUEDE CAER?

Tras la subida de tipos de la Fed y las previsiones a futuro emitidas por la presidenta de la entidad central estadounidense, los soportes de corto plazo en Europa penden de un hilo.

Los selectivos europeos giraron este 14 de junio a la baja tras mostrarse incapaces de batir la directriz bajista que viene acotando la consolidación durante las últimas semanas y cayeron hasta niveles clave.

Es en esa zona donde se puede ver una oportunidad de volver a entrar en el mercado de renta variable español y europeo. Mientras tanto, se ha optado por reducir la exposición al mercado bursátil con el cierre de la operativa abierta en Repsol y Dia.