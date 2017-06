Moscovici asegura que se solucionará el caso del experto español y habrá pago a Grecia

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha asegurado este viernes que se encontrará una solución al problema planteado por España e Italia sobre los expertos imputados y que se podrá aprobar el desembolso de 8.500 millones del rescate de Grecia.

"El problema está ahí, debemos encontrar una solución es de interés general. No hay que dramatizar, el desembolso tendrá lugar y entretanto vamos a encontrar una solución al problema, que es un problema de principio", ha afirmado a los medios al llegar a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

El socialdemócrata francés ha destacado que el Gobierno griego ya conoce "las exigencias y expectativas de unos y de otros" y ha garantizado que la Comisión Europea actuará como agente intermediario entre las partes.

Además, Moscovici ha señalado que continuará hablando del asunto con el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, en su visita a Madrid de la próxima semana. "Mantengamos la calma. Entiendo que el problema de principio se plantee, existe y debemos encontrar una solución y encontraremos una solución", ha insistido el comisario.

El titular de Economía español ha explicado que España e Italia no respaldarán el desembolso del nuevo tramo de 8.500 millones de euros del rescate heleno aprobado por el Eurogrupo este jueves hasta que no se desimpute a un experto español Este funcionario, junto con otros dos funcionarios italiano y eslovaco, está inmerso en un procedimiento penal por haber elaborado un informe no vinculante sobre un proyecto del fondo de privatizaciones heleno que tras ser ejecutado registró pérdidas millonarias, según fuentes del Ministerio de Economía.