Roldán (AEB) ve "necesaria" la transparencia tras los procesos de resolución de bancos

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que "es necesario que se dé" la transparencia después de acometer un proceso de resolución sobre un banco, como ha sido el caso de Popular.

"Tenemos que dotar de la máxima transparencia a todos los procesos de resolución. No 'ex ante', pero sí 'ex post', en los informes de los asesores para la valoración, es necesario que se dé", ha explicado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Aunque ha señalado que "las decisiones se toman en Frankfurt y en Bruselas", es "necesario dotar de una especial transparencia a las decisiones", ya que, de no hacerlo, "se puede crear una impresión que puede ser falsa". Para el presidente de la patronal bancaria, el proceso de resolución ideado por las autoridades europeas es "transparente, pero muy complejo".

Esta semana, la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, aseguró en el Parlamento Europeo que hay "margen" para que la Justicia española investigue si comunidades autónomas y ayuntamientos utilizaron información privilegiada para retirar sus depósitos de Banco Popular antes de la resolución de la entidad.

En opinión de Roldán, la solución que se dio a la situación de Popular fue "de las opciones que había", la "mejor para los clientes y, probablemente, para los acreedores". "La liquidación siempre va a ser mucho peor que cualquier otra opción", ha añadido.