¿Cómo funciona NEO? El nuevo ethereum chino

En el año 2009. Satoshi Nakamoto creó el bitcoin, la primera criptomoneda de la historia. Gracias a sus múltiples ventajas y a su sofisticado sistema de bloques (blockchain), consiguió ganar la aceptación mundial y crear una nueva manera de ver la economía. Posteriormente, surgirían otras monedas como NEO o ethereum. NEO smart Economy es la nueva plataforma blockchain de código abierto que ha creado China con el objetivo de hacerse un hueco entre las actuales, y por el momento parece que lo ha conseguido.

Contratos inteligentes

La programación de NEO tiene gran similitud con la de ethereum, pues también permite realizar contratos inteligentes. Sus desarrolladores afirman haber encontrado la clave para un mejor funcionamiento de los contratos, los cuales pueden utilizar GO, C, C# y JAVA a la hora de codificar. Este avance abriría una nueva puerta para las empresas B2B (Bussines to Bussines), ya que este tipo de contratos automatizados le agilitarían trámites a la hora de vender. El resto de negocios también pueden obtener beneficios con este tipo de tecnología, ya que posibilita que trabajadores y jefes firmen contratos a distancia con total seguridad.

Nuevo algoritmo

NEO, que nació en el año 2014 bajo el nombre de Antshares, presume de utilizar un algoritmo exclusivo que ha sido creado a través del perteneciente a ethereum. Su punto fuerte radica en su eficiencia a la hora de trabajar, que supera por ahora a bitcoin. Tras haber sido testigo de cómo los hackers aprovecharon los puntos débiles de ethereum, NEO también ha tratado de mejorar su sistema de seguridad. Aunque resulta imposible proteger un microactivo al 100% de posibles ataques, elevar su nivel de seguridad lo hace siempre más atractivo de cara a los inversores.

El boom de las criptomonedas

Después de haber entrado en el top 10 de las plataformas blockchain, NEO aspira a superar a ethereum y bitcoin. No obstante, lo tendrá complicado, pues ambas criptomonedas no han ganado su fama internacional en un día. Además, comprar bitcoins resulta hoy en día una gran elección. Debido a las crisis políticas y financieras que sacuden países como Venezuela, invertir en bitcoin es una manera de asegurar el capital ahorrado. Lo mismo sucede en territorios como Reino Unido, en el que el Brexit está causando grandes dudas entre los inversores.

Bitcoins y trading Social

En plataformas como eToro no es necesario ser un lince en las finanzas para poder obtener beneficios, ya que se puede realizar trading social. Esta gran comunidad cuenta con millones de usuarios que comparten públicamente todas sus inversiones, de tal manera que cualquiera puede juzgar sus conocimientos. Así, cada nuevo usuario puede escoger a los miembros que considere más sabios y guiarse por sus movimientos en el mercado de bitcoins o ethereum.

Si NEO sigue creciendo, podría convertirse en otra vía de inversión para aquellos que quieran conservar su capital intacto o ganar beneficios con las criptomonedas. Para saberlo, tendremos que esperar unos años y ver hacia donde se dirige. Una de las características más notorias de China es su nacionalismo, por lo que no sería de extrañar que la intención real de NEO sea tan simple como convertirse en la tecnología blockchain de China. Tal y como se ha podido ver anteriormente con productos extranjeros como iPhone, China prefiere crear sustitutos nacionales y no unirse a las modas del extranjero.