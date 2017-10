La crisis de Cataluña 'desconecta' al Ibex 35 de Europa

Nueva jornada bajista para la bolsa española. El Ibex 35 ha corregido este 16 de ocyubre de 2017 un 0,75% hasta los 10.181 puntos marcada de nuevo por Cataluña, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya precisado en su carta de respuesta al Gobierno si declaró la independencia.

Bajo este contexto, la bolsa española ha vuelto a ser la más castigada con diferencia del Viejo Continente, en una jornada en la que se han negociado 1.468 millones de euros.

En la carta, Puigdemont ha fijado un plazo de dos meses para concretar la reunión con el Gobierno central y propone que participen en este diálogo "todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan una oportunidad de explorarlo".

Mientras,las principales bolsas europeas han iniciado una nueva semana con tímidas subidas, el Ibex 35, sin embargo, ha corregido con intensidad hoy lunes. Aún así ha conseguido mantenerse, por segunda semana consecutiva, dentro de su rango de precios (entre los 9.800-9.930 puntos y los 10.410 puntos). | Hay un 88% de posibilidades de que nos dirijamos a un mercado bajista

Una situación de mercado, que sin embargo, no sirve para cambiar el planteamiento estratégico de los expertos: hasta que no se batan resistencias no se procederá a elevar la exposición a bolsa.

Los grandes valores del selectivo española han cerrado en rojo, salvo Banco Santander que ha terminado plano en los 5,565 euros. Por otro lado, BBVA ha perdido un 1,75% hasta los 7,204 euros, Telefónica ha cedido un 1,75% hasta los 9,043 euros, Repsol ha caído un 0,36% hasta los 15,39 euros, Inditex ha perdido un 0,19% e Iberdrola un 1,36% hasta los 6,68 euros por título.

En el lado de los alcistas, Grifols ha subido un 0,46% hasta los 24,24 euros. Esta firma es la única que mantiene su sede social en Cataluña dentro del Ibex 35. También ha rebotado Abertis con alzas del 1,03% hasta los 17,65 euros y ACS que ha subido un 0,77%.

La presión a la baja que está sufriendo hoy la renta variable española está quedando al margen sobre el bono español. La rentabilidad de la deuda a diez años se mantiene sobre el 1,6%, mientras la prima de riesgo se sitúa en 120 puntos básicos.

Al margen del aspecto técnico de los índices, Siemens Gamesa ha caído un 6,30% hasta los 11,74 euros después de anunciar el viernes un profit warning. La firma revisó a la baja sus previsiones de beneficio operativo y de margen operativo proforma para el ejercicio que finalizó el pasado 30 de septiembre, con motivo de la actualización del valor contable de diversos activos en inventario a causa de la presión de precios y la situación del mercado.

En el mercado continuo, destaca la subida de OHL motivada por los rumores de venta del negocio de concesiones. La constructora ha rebotado un 10,84% hasta los 3,282 euros por acción.

La semana entrante estará protagonizada por la publicación de datos macro. Estaremos pendientes principalmente de los datos de actividad de China (PIB, producción industrial y ventas al por menor) el jueves, de la publicación del Libro Beige (miércoles) y de los primeros datos de actividad de octubre (ZEW en Europa y Fed de Filadelfia y encuesta manufacturera de NY en Estados Unidos). Además, estaremos pendientes de referencias de precios en EEUU, Eurozona y China.