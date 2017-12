The Manipulatrix: La dominatriz financiera millonaria con esclavos que 'minan' bitcoins para ella

A medida que el precio de bitcóin ha aumentado a una velocidad drástica, muchos se lamentan por no haber invertido antes en esa criptomoneda.

No obstante, decenas de personas que sí dieron ese paso se apresuran a entregar su valiosa inversión a una mujer desconocida que se hace llamar Theodora y también es conocida como The Manipulatrix.

Esta fémina es una 'dominatrix financiera': sus clientes obtienen placer sexual cuando le dan regalos y dinero. Los 'tributos' que recibe varían desde transacciones por escasos dólares hasta presentes que alcanzan cifras de seis ceros.

De hecho, algunos de sus clientes se comportan como auténticos 'cajeros automáticos humanos' y le otorgan el control total sobre sus cuentas bancarias.

