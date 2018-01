Criptomonedas y Ripple como una nueva oportunidad

Ripple está causando sensación en el mercado de las Criptomonedas. Vivimos tiempos en los que las Criptomonedas cada vez se están haciendo más populares y entre ellas Ripple es una estupenda opción a considerar. Si quieres comprar Ripple te daremos algunos útiles consejos.

¿Qué valor y que precio tiene Ripple?

Lo primero que debes saber es que su precio cambia de forma continua. Actualmente las Criptomonedas están cotizando constantemente, por lo que el valor va cambiando en solo segundos. Este es uno de los riesgos, puesto que la volatilidad que tienen es alta. todo esto hace que no haya un valor exacto sobre el precio de XRP.

A los inversores, como es lógico, les interesa como cotizará en el futuro, algo complicado de predecir. De todas maneras, un inversor debe hacer su trabajo antes de comprar o vender. Existen muchas maneras de realizar un análisis. Entre ellas la de hacer un estudio de la oferta y la demanda de la criptodivisa que pueda interesarnos, como es Ripple.

Hacer un estudio de las características de Ripple puede ayudarnos a comprender mejor qué es lo que puede hacer la demanda. Si Ripple es una Criptomoneda bastante útil para realizar transacciones, es lógico que exista mucha gente que quiere adquirirlas.

Desde 2012, el crecimiento de las Criptomonedas ha sido imparable. Están basadas en la tecnología blockchain, al igual que las archiconocidas Bitcoin o Ethereum. Ripple ha conseguido licencias de su tecnología en más de un centenar de entidad financieras.

De momento Ripple ha tenido bastante éxito en los mercados a nivel de cotización.

Muchos creen que la tecnología blockchain va a ser la gran triunfadora en el futuro y que Ripple va a estar entre las más destacadas, aunque no hay que dejarse influir por estos pensamientos. No son pocos los que creen que las Criptomonedas y Ripple viven una especie de burbuja y que no hay nada estable detrás de su existencia.

El estudio de la demanda es complejo, pues las decisiones de comprar y vender afectan a millones de usuarios. La oferta no es sencilla, pero si que es algo más concreta. El número mayor de monedas que puede haber de XRP es de 100 billones, por lo que un dato sobre la oferta si que tenemos.

Además de esto, tenemos que hacer un concienzudo análisis por nuestra cuenta, recordando que todas nuestras decisiones de comprar y vender deberán estar basadas en la opinión que tengamos y en un buen trabajo.

La inversión en Criptomonedas, aunque esté de moda, no es sencilla, los precios suben y bajan mucho y como es algo novedoso, no hay seguridad sobre si el uso de las Criptomonedas se va a extender o si terminará siendo únicamente una moda pasajera.

¿Qué brokers existen online de XRP?

Cuando hablamos de Criptomonedas lo hacemos de algo que todavía es muy reciente. Existen, de momento, pocos brokers con los que poder realizar operaciones con criptomonedas con CFDs. De todos estos, algunos no tienen precios demasiado baratos y en otros casos ni siquiera cuentan con regulación. Hay que estar atentos y no mirar solo el precio, debemos asegurarnos de que tratamos con un broker que cuenta con todas las regulaciones para así evitar riesgos innecesarios o estafas.

Entre los brokers más destacables, podemos hablar de uno bastante conocido, pues invierte mucho en publicidad, como es Plus500. Un dato positivo es que no cobra comisiones, pero hay que tener en cuenta que si que existen los spreads, que son las diferencia de los precios a los que es posible comprar o vender en un momento dado.

Ejemplo de esto, lo puedes ver cuando viajas al extranjero y has cambiado monedas a otras divisas, pues se puede ver como la casa de cambio se dedica a dar un precio diferente según se compre o venda una divisa. Igualmente pasa con los CFDs, por lo que lo mejor es que los spreads sean reducidos como con este broker.

Cómo se puede adquirir Ripple en nuestro país

Vamos a comentarte como se puede comprar y vender Ripple en España. Los pasos son los de darnos de alta en el bróker y abrir una cuenta para poder operar.

Abres una cuenta y te das de alta en el bróker online qeu elijas

Cuando te dirijas a la web de destino, hay que pinchar en el botón de empezar a negociar

Completas los casilleros del formulario

Se realiza el depósito por el dinero que estimes oportuno.

Algo que conviene tener claro es que, a pesar de poder ingresar el dinero que quieras, el depósito de menor cuantía es de 100 € o 100 $. Al final vas a tener la posibilidad de hacer el ingreso que quieras, pero siendo siempre superior a estas cantidades.

Como has podido ver, entrar en las Criptomonedas no es complicado, pero sí que debemos medir bien nuestros pasos. ¡Suerte si comienzas!