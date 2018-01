Veterana y con trayectoria, así es el Ripple, la otra criptomoneda

Con el paso de los años, de la misma forma que la sociedad evoluciona, la tecnología lo hace a un ritmo que por un momento fue parejo pero que, ahora mismo, lleva una velocidad realmente mareante. De hecho, es precisamente este ritmo evolutivo de la tecnología el que, a su vez, está consiguiendo acelerar el de la sociedad ya que, aunque no lo parezca, ambos elementos van cada vez más de la mano.

Hay un dispositivo que ilustra esto que mencionamos con total claridad: el smartphone. En los tiempos que corren, no salimos a la calle sin él y precisamente gracias a todo lo que es capaz de ofrecer, tenemos acceso a infinidad de contenidos y de información, así como hemos simplificando innumerables tareas que antes requerían de un procedimiento mucho más largo y complejo.



Y este es un caso concreto, pero hay infinidad más que podemos ver en el día a día, con solo dar un paseo; como también hay otros que quedan algo más apartados, pero cada vez están más presentes. De hecho, hay uno en concreto que apunta a cambiar por completo el paradigma monetario tal y como lo conocemos.



Las criptomonedas están constituyendo una nueva forma de dinero, algo virtual, sin forma física pero con un valor que puede ir desde lo más elevado a lo más mínimo, contando con una validez completa en el ámbito del comercio online. Es algo que todavía no ha terminado de constituirse, pero que poco a poco abarca más variantes de moneda y se va estandarizando para construir el futuro.



Durante el último año, sobre todo en los últimos meses, el ejemplar que más ha dado que hablar es el Bitcoin. Uno de los más veteranos, el que ha sido capaz de extenderse de forma mayoritaria por todo el mundo, es el que más se menciona en este nuevo tema de conversación que tanto surge sobre la legalidad y efectividad de esta forma de dinero. Pero hay otro que viene cogiendo carrerilla desde mucho tiempo antes, el Ripple.

Su historia lo ubica incluso antes que la criptodivisa más popular, y su crecimiento está haciendo que averiguar cómo comprar Ripple en España sea una prioridad para quienes apuestan por el futuro de esta forma de dinero. Si no lo conoces, vamos a explicarte con detalle de dónde proviene y hacia dónde aspira a llegar.



Ripple, la gran veterana



Su abreviatura es XRP, su nombre Ripple y su padre Ryan Fugger. Él fue quien, en 2004 dio forma a la idea de un nuevo sistema de pago, RipplePay, con el que establecer una metodología financiera descentralizada. El trasfondo de todo esto era ofrecer al usuario la posibilidad de convertirse en su propio banco, de no requerir de entidades ni ningún tipo de intermediario.



El proyecto arrancó, pero fue en 2012 cuando se abrió OpenCoin tras la compra del Ripple por parte de Chris Larsen y Jed McCaleb. Ellos fueron quienes le dieron el impulso, y para ello comenzaron creando el protocolo de seguridad y generación de esta criptodivisa junto con la red que se usaría más adelante para emplearla.



El siguiente paso, en 2013, fue rebautizar a esta nueva compañía como Ripple Labs, Inc. Parecía un buen paso, pero en 2015 tuvieron un gran bache con la Red de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos y una multa con la friolera de 700 mil dólares. El motivo, según la entidad, fue la infracción de la Ley de Secreto Bancario al no haber registrado su empresa de acuerdo a la normativa vigente.



Poco después de eso, otro movimiento daría a la empresa su nombre actual, Ripple, volviendo casi al origen de todo. Y ahí fue donde empezó a rodar de forma completamente desatada. En cuestión de meses pasó de recibir la aprobación de los pertinentes órganos legales para contar con una recaudación de 55 millones de dólares a través de los inversores que comenzaban a acercarse. De todos ellos, destacan las entidades bancarias, incluso las del sector español, con BBVA y el Santander como representantes.



Actualmente, tiene tras de sí a un creciente elenco de inversores que reman a su favor, y a un sistema sólido y con vías de sostenibilidad de cara al futuro. Una unidad de Ripple, o XRP, equivale a 1,50 euros y, ahora mismo, es la segunda criptodivisa de mayor tamaño por capitalización bursátil.



El único contratiempo es una alternativa de código abierto que le pisa los talones, Stellar. Bien posicionada y también apoyada por numerosas entidades, es la única que amenaza con arrebatarle sus planes de futuro. Aún así, el Ripple sigue a su ritmo creciente, constante y sin frenos.