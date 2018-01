El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha afirmado que el supervisor recomienda a los inversores minoristas no adquirir bitcoins y ha puesto el acento en que las plataformas que comercializan criptomonedas no están reguladas.

"La CNMV recomienda no comprar bitcoins a inversores minoristas", ha afirmado el presidente del supervisor durante su intervención en el Foro ABC-Deloitte, en el que se ha mostrado "preocupado" por este tema y ha manifestado que el interés del supervisor es proteger a los inversores.

La preocupación del supervisor "es de protección de los inversores", dado que los consumidores están invirtiendo de modo "desordenado", ha apuntado Albella, quien ha insistido en que la CNMV no está en contra de las nuevas tecnologías aplicadas al sector financiero ni de las monedas virtuales, que son "un fenómeno muy interesante".

El responsable de la CNMV expuso que hay cinco vías de comercialización: contratos por diferencias (CFD); participaciones en vehículos y fondos de inversión, que sí "están claramente afectadas por nuestra regulación"; bonos estructurados cuyo subyacente es el 'bitcoin', compra de los futuros y la comercialización directa.

Problema con las plataformas y custodia

Ésta última, ha comentado, es la que más preocupa a la CNMV, ya que en la "gran mayoría de los casos no es directa" y se realiza a través de plataformas que se quedan en su cartera con las criptomonedas del inversor.

Albella apuntó dos problemas fundamentales, pues son "plataformas no reguladas" y su modelo de custodia presenta riesgos.

Por todo ello, ha subrayado que la CNMV se reserva la posibilidad de promover cambios normativos ante el "peligro" o "extraordinario riesgo" de invertir en criptomonedas.

Avisos sobre emisores

"Puede ser una burbuja en sentido técnicos", ha apuntado, para añadir que "quienes venden son entidades no reguladas" y, por tanto, el "inversor no está protegido" por instituciones como el Fondo de Garantía de Depósitos.

El presidente de la CNMV ha agregado que al igual que hace el organismo con los 'chiringuitos financiero' se estudia la posibilidad de llamar la atención sobre entidades que "de modo activo vende criptomonedas" y "no son entidades reguladas y supervisadas".

El aviso de la CNMV se suma al realizado esta misma semana por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuando advirtió de que las criptomonedas, como el 'bitcoin', son activos con un "enorme riesgo" dada su elevada volatilidad.

Linde también incidió en que las criptomonedas no son divisas o monedas, sino activos, y recordó que no ofrecen interés, rentabilidad o un plazo de amortización. "Las criptomonedas no son monedas, son activos de enorme riesgo. No hay más que ver cómo sube y cómo baja (su cotización)", subrayó.

El Banco de España y la CNMV han creado un grupo de trabajo para avanzar conjuntamente en la supervisión de este tipo de activos.

OPA sobre Abertis

El presidente de la CNMV se pronunciaba así al ser preguntado por presiones y discrepancias con el Gobierno por la autorización a la opa de la concesionaria italiana.

"No ha habido presiones" del Ejecutivo, ha dicho Albella, quien agregó que hay una "relación exquisita del Gobierno con al CNMV" y que "sencillamente discrepa" con ella por la autorización a Atlantia.

Así, quiso dejar claro que la CNMV es el "supervisor de los mercados y su labor es que los mercados fluyan y las opas lleguen a sus destinatarios", para apuntar que en otras "esferas" las responsabilidades son otras. "Aplicando las leyes y normas hemos concluido que hemos actuado correctamente y mantenemos nuestra decisión", sentenció.

Banco Popular

Albella también abordó la resolución de Banco Popular, un proceso que reconoció fue "dramático y trágico para muchos inversores", aunque defendió las actuaciones de la CNMV. "Seguimos todo el proceso con rigor" y en el marco de "nuestras competencias y responsabilidad actuamos más que correctamente", aseguró.

Respecto a las investigaciones que se están haciendo sobre el Popular, como en lo que se refiere a las cuentas, señaló que "no puedo anticipar, en absoluto, el resultado de ese análisis".