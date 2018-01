De esta cochina manera se estafa con el bitcoin

La forma más sencilla actualmente para invertir en bitcoin es comprar uno (o parte), pero hay quien no se queda ahí. En los foros abundan las ofertas de sociedades que ofrecen invertir (léase especular) con la criptomoneda con la promesa de rendimientos periódicos, y las de empresas que ofrecen utilizar ordenadores en otros países (como China o Islandia) para intentar 'minar' sus propias monedas, o que ofrecen paquetes de inversión basados en el 'minado' con ganancias muy por encima de otros productos. Ambas están bajo las sospechas de los 'bitcoiners' más veteranos.

Kodak, la multinacional conocida por sus cámaras fotográficas, anunció en la feria CES de Las Vegas que prestaba su nombre para un servicio de alquiler de ordenadores dedicados a 'minar' bitcoins, Kashminer, que reparte los beneficios al 50% con la compañía. Aun así, por 3.400 dólares, el cliente recibiría unos 9.000 euros en dos años, según han difundido los asistentes. Algunos expertos ya han puesto en duda esas cifras y cuestionan la fiabilidad y la seguridad de la operación ante la extrema fluctuación que sufre el bitcoin, según recoge Carmen Jané en El Periódico.

"Hay propuestas que parecen chiringuitos financieros. Y cada vez hay más. Hay que estar muy atento, porque pueden ser estafas piramidales encubiertas que empiezan pagando hasta que colapsan", afirma Carlos B. Steinblock, de la consultora BTC Guardian y miembro de la asociación Blockchain Catalunya. "Hace mucho daño al bitcoin y al blockchain, que es la tecnología que hay detrás, que se identifiquen con dinero fácil. Y hay que ir con cuidado", alerta Aleix Ripol-Creuheras, promotor de la Barcelona Bitcoin Community, una de las pioneras en Catalunya.

CLAVES

¿Qué son las criptomonedas?

El bitcoin es la más conocida de todas las monedas digitales o criptomonedas. A diferencia de las monedas de curso legal, no están avaladas por una autoridad central (generalmente un banco nacional) sino por una comunidad de usuarios ayudados de una tecnología, el blockchain, y un software que encripta los datos de una transacción y los vincula a un momento concreto. Ese registro (quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde ha movido dinero) se protege con un cifrado que hace teóricamente imposible su alteración y garantiza la confianza de los usuarios. El éxito del blockchain ha hecho que como tecnología se pueda aplicar a otros ámbitos como los seguros, los contratos o la generación de energía.



¿Por qué ha triunfado el bitcoin?

Una tecnología suele basar su éxito en factores como que resuelva una necesidad, sea fácil de usar y resulte fiable. El bitcoin cubre varias de esas premisas. Creada en el 2009, en plena crisis económica mundial, responde al sueño de vivir en un sistema monetario que no controlen los bancos y con transacciones internacionales no sujetas a impuestos. La realidad es que todos los gobiernos, incluido el de España, persiguen controlarla y que los bancos no han tardado en vigilar su desarrollo y estudiar cómo beneficiarse del blockchain. Pero también comunidades las han usado como incentivo del comercio como monedas sociales.



¿Por qué hay tanta especulación?

La promesa de esquivar los impuestos a las transferencias transnacionales ha sido clave. Inversores muy conocidos en el Silicon Valley como Tim Draper (Hotmail, Skype), los hermanos Winklevoos (Facebook) o Peter Thiel (Paypal) han comprado bitcoins. Varios organismos como la OCDE, el Banco Central Europeo o la CNMC han advertido contra la posibilidad de pérdidas por las fluctuaciones que experimenta la criptomoneda, poco aptas para cardíacos. Comenzó el 2017 a poco más de 300 dólares, llegó a diciembre a 20.000 pero dos semanas más tarde estaba en 10.000. Pero quienes los obtuvieron en el 2013 (cuando llegó a caer a los 13 dólares) y los han vendido ahora a 20.000... han beneficiado a Hacienda porque cuando se venden tributan como ganancias patrimoniales.

Fuente original: El Peiódico/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Bitcoin: ¿qué es y cómo funciona?