¿Sabes por qué el cofundador de Apple vendió sus bitcoins?

Steve Wozniak, cofundador de la compañía Apple, reveló el pasado miércoles durante una conferencia en el Nordic Business Forum celebrado en Estocolmo (Suecia) que en otoño del año pasado decidió vender todos los bitcoines que tenía, informa Nordic Business Insider.

El empresario estadounidense afirmó que se introdujo en el mundo de la criptodivisa en verano de 2016, cuando el precio de un bitcóin era de, aproximadamente, 700 dólares. Según declaró, lo hizo porque estaba interesado en la tecnología 'blockchain' y no en la criptodivisa en sí misma, según recoge RT.

Sin embargo, el año pasado, cuando la criptomoneda alcanzó un valor cercano a los 20.000 dólares, Wozniak decidió vender los bitcoines que poseía. "Cuando [el bitcóin] subió, pensé que no quería convertirme en una de esas personas que mira todo el tiempo cómo ha cambiado su valor. No quiero eso en mi vida", afirmó.

Wozniak no precisó cuántos bitcoines tenía en el momento en que decidió venderlos. En todo caso, aunque en su momento hubiese comprado solo unos pocos, los beneficios habrían sido de decenas de miles de dólares. "Parte de mi felicidad consiste en no tener preocupaciones, así que lo vendí todo y, sencillamente, me deshice de él", declaró.

El pasado 8 de enero, el valor de las criptodivisas se redujo en 100.000 millones en lo que se ha denominado 'criptomasacre'. Auquella jornada, el bitcóin y el ethereum vieron reducido su valor en aproximadamente un 15% y 35%, respectivamente. En la actualidad, el valor del bitcóin cotiza a 11.000 dólares.

Fuente: RT/Leer más

