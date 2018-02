¡Alarma!: El bitcóin cae por debajo de los 8.500 dólares

El descenso bursátil del bitcóin se ha producido después de las declaraciones del ministro de Finanzas indio, Arun Jaitley, sobre la ilegalidad de las criptodivisas en su país y los planes de restringir la circulación de las mismas.

También ha podido influir sobre su tipo de cambio el anuncio de Facebook que prohibirá en sus páginas toda la publicidad de las criptodivisas.

A todo eso se suma una investigación en EEUU contra las bolsas virtuales de intercambio Bitfinex and Tether.

Now I don’t so much regret getting out of bitcoin. That’s a scary chart in an uncharted territory. #bitcoin #bitcoincharts #tradeoptions #cryptocurrency #cryptonews pic.twitter.com/JfKCjJuymy