Pánico en Wall Street: el Dow Jones sufre la mayor caída en puntos de la historia

Wall Street ha cerrado este lunes 5 de febrero de 2018 con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales ha caído un 4,60 %, después de haber amortiguado su descenso desde un retroceso mucho mayor registrado una hora antes del cierre.

Tras concluir las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, se ha desplomado 1.175,21 puntos hasta 24.345,75 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ha caído un 4,10 % o 113,19 puntos, hasta 2.648,94 enteros.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el cotizan los principales grupos tecnológicos, ha retrocedido un 3,78 % o 273,42 puntos, hasta 6.967,53 enteros.

En el peor momento de la sesión, el Dow Jones de Industriales ha llegado a perder 1.597 puntos. En la anterior jornada, la del viernes, el mismo indicador había terminado con una caída de 666 enteros.

La de este lunes es la caída mayor en puntos que se registra en la historia centenaria de este indicador bursátil, que comenzó este año con casi 25.000 puntos, 5.000 más de los que tenía justo un año antes.

La sesión ha estado centrada en una oleada de ventas durante gran parte de la jornada, que se ha agudizado las tres últimas horas y especialmente en los últimos 60 minutos, cuando la caída del Dow Jones ha pasado rápidamente desde los 700 puntos hasta casi 1.600.

Los responsables del parque bursátil aclararon que, en principio, el derrumbe de este lunes no está ligado a ningún problema técnico, y dijeron, en cambio, que la oleada de ventas fue canalizada apropiadamente sin que hubiera una acumulación especial.

