El Ibex 35 sube un 0,12% y se pone en los 9.747 puntos

Vuelve la ilusión al parqué. La de este 12 de abril de 2018 no ha sido una jornada para echar las campanas al vuelo, pero ha despejado un poco el panorama.

Leves movimientos en las bolsas europeas en una jornada en la que el Ibex 35 ha avanzado un 0,12% hasta los 9.747 puntos tras haberse movido entre los 9.706 y los 9.767 enteros.

El euro ha ayudado a que el Ibex se dé la vuelta con caídas del 0,5% contra el dólar tras las actas del BCE. Por su parte, los inversores han negociado 2.116 millones de euros. Los expertos siguen mostrándose optimistas al considerar que los índices está preparándose para atacar los máximos de febrero.

La mayor parte de la jornada ha estado marcada por el rojo para el selectivo español. Sin embargo, tras las actas del Banco Central Europeo y los nuevos mensajes contradictorios de Donald Trump, el euro se ha comenzado a debilitar frente al dólar, impulsando las acciones del Viejo Continente.

Las actas del BCE dejan entrever que los movimientos para abandonar la política monetaria expansiva van a ser muy lentos. Los expertos de Commerzbank destacan que los pasos no sólo van a ser lentos, sino que "además van a depender de la robustez de la recuperación en la Eurozona. Las actas no contienen ninguna pista sobre posibles cambios adicionales en la orientación del BCE en la próxima reunión del 26 de abril".

Los grandes valores han cerrado con un tono mixto. Dentro de la banca, Santander ha sumado un 0,38% hasta los 5,343 euros, mientras que BBVA ha corregido un 0,30% hasta los 6,329 euros.

Telefónica ha subido un 0,26% y se acerca a la resistencia de los 8,2 euros, mientras que Repsol suma y sigue ya cotiza en los 15,525 euros tras rebotar un 0,81%. Iberdrola ha sumado un 0,33% hasta los 6,154 euros e Inditex se ha dejado un 0,94% hasta los 25,18 euros.

La mayor caída de la sesión ha sido para Ferrovial con una corrección del 1,56% hasta los 17,080 euros y para Aena que ha caído un 1,14% hasta los 169,7 euros. Por el lado de las subidas ha destacado Mapfre con alzas del 1,73% hasta los 2,769 euros y Banco Sabadell que se ha disparado un 4,12% hasta los 1,78 euros por acción.

¿Dónde están los niveles clave?

Desde Ecotrader insisten en los los 3.476 puntos del EuroStoxx 50 o los 5.365 del Cac 40. El Ibex 35, por su parte, debe batir en primera instancia los 9.810/9.840 puntos.

"Mientras eso no suceda se mantendrá el riesgo bajista, si bien es cierto que a corto no habrá un deterioro alcista mientras no se cierre el hueco que se abrió a mediados de la semana pasada desde los 9.500 puntos.

Al margen del aspecto técnico de los índices, los inversores aún desgranan las actas de la Reserva Federal de EEUU, publicadas ayer a última hora. Las actas siguen reflejando que las subidas de tipos serán más rápidas por el "mayor ímpetu de la economía".