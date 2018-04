El Ibex 35 sube un 0,39% y bate al fin los 9.800 puntos

Tras varios intentos este mes, el Ibex 35 por fin ha terminado la sesión coronando la cota de los 9.800 puntos. Y lo ha hecho peleando, con una subida del 0,39% que le ha situado en los 9.803,9 puntos, mientras en el resto de Europa las alzas son del 1%.

El selectivo se ha movido este 17 de abril de 2018 entre un mínimo de 9.762 puntos y un máximo 9.824 puntos. El volumen de negociación de la bolsa española asciende a 2.700 millones.

El euro da un respiro a las bolsas y cae por debajo de los 1,24 dólares tras un desastroso dato ZEW. Siguiendo con las divisas, destaca en la jornada la libra, que ha tocado máximos contra el dólar desde la jornada del Brexit.

Sensación agridulce para la bolsa española. A la enésima ha sido la vencida para el Ibex 35 y por fin ha logrado superar los 9.800 puntos, algo que no hacía desde que los abandonó el pasado 28 de febrero. Pero lo hace siendo de los peores índices de Europa y con la sensación de haber perdido una buena oportunidad de romper resistencias.

La subida del 0,39% se queda corta en comparación con el 1,55% que ha registrado el Dax alemán, el 1,34% del Mib italiano o el 1% del Eurostoxx. El Cac francés se anota un 0,76%.

A pesar de las subidas, solo el Eurostoxx 50 ha conseguido por la mínima superar su resistencia clave de los 3.476 puntos, que eran los máximos de febrero.

Resistencias claves

Se hace indispensable la ruptura definitiva de estas resistencias para que las bolsas sigan subiendo. Los citados analistas apuntan que la superación de la zona de los 9.800-9.850 puntos sería un argumento más a favor de que los mínimos establecidos en los 9.327 puntos hayan sido el suelo de la corrección bajista de los últimos meses.

Mientras eso no suceda se mantendrá el riesgo bajista, si bien es cierto que a corto no habrá un deterioro alcista mientras no se pierdan soportes de muy corto plazo en los 9.700 puntos y sobre todo que no se cierre el hueco que se abrió desde los 9.500 puntos.

Los datos macro comienzan a dar señales claras que las economías ya han pasado por la parte alta del ciclo económico, al igual que EEUU. Hoy el ZEW de confianza inversora en Alemania se ha desplomado con fuerza en abril hasta niveles de 2012.

Las razones son las mismas que están lastrando a las bolsas: el miedo a una guerra comercial y la ascendente tensión geopolítica con Trump al volante.

El euro da aire a Europa

El descenso del euro ha dado soporte a las bolsas europeas. La divisa europea se había instalado ya por encima de los 1,24 dólares con el dólar presionado por los comentarios de Trump sobre las devaluaciones de China y Rusia. Pero el mal dato ZEW ha hecho retroceder a la moneda europea. El euro al cierre se intercambiaba a 1,234 dólares registrando un descenso del 0,32%

Paradójicamente, el pesimismo de los inversores alemanes favorece la depreciación del euro y beneficia a las exportaciones de sus empresas. La plaza europea más retrasada es Londres, que hace tiempo que ha de converger con los movimientos de otras plazas europeas por el Brexit y desplome de la libra.

En esta ocasión, el dato de empleo de febrero, con cifras mejores de las previstas, no empuja al mercado británico. El paro desciende al nivel más bajo desde 1975 y los salarios aumentan al mayor ritmo desde 2015.

Por la mañana, se ha publicado el PIB del primer trimestre en China. Por suerte para las bolsas asiáticas y europeas, el gigante asiático creció un 6,8% interanual en el primer trimestre de 2018, tres décimas por encima del objetivo marcado por el Gobierno y en línea con los pronósticos de los analistas.

Sin sobresaltos en Wall Street

Los inversores se agarran a la esperanza de que comiencen a cotizar los datos económicos y los fundamentales de las empresas y se queden en un segundo plano la amenaza de guerra comercial y las tensiones de Trump con países como Rusia.

Pero hasta que no suelte el primer tuit del día el presidente de EEUU ningún mercado estará salvo. Ayer fue las divisas y las anteriores las tecnológicas con los ataques a Amazon.

Wall Street disfruta del día de tranquilidad del presidente con claras subidas apoyado en los resultados. El Dow Jones cierra el hueco bajista del pasado 22 de marzo y ya apunta a los máximos de febrero.

En esta línea, ayer publicó Netflix y cumplió con las previsiones y se espera que con los resultados de las compañías tecnológicas despejen las dudas que ha abierto Facebook con su fallo de seguridad. Hoy ha sido el turno de Goldman Sachs que ha batido previsiones.

Por valores, destaca el grupo Sanjose que subía más de un 12% a media sesión de la jornada en la Bolsa de Madrid, después de que se alcanzara un acuerdo sobre el proyecto Madrid Nuevo Norte, la denominada Operación Chamartín, el desarrollo urbanístico del Norte de la capital.

Dentro del selectivo, varias compañías han tirado con alzas superiores al 2%. Han sido Mediaset (+2,78%), Meliá (+2,71%), Dia (+2,35%), ArcelorMittal (+2,26%) e Inditex (+2,1%).

La mayoría de los valores ha pasado el día en terreno positivo, aunque nueve han terminado la sesión en rojo, liderados por Cellnex, que ha logrado moderar su caída hasta el 2,1%, en los 22,77 euros por acción.

La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones se ha visto penalizada después de que Atlantia ratificara el lunes la venta a la familia Benetton, su socio de control, de la participación del 29,9% de su capital en una operación estimada en 1.498 millones. Hoy el Comité Técnico del Ibex 35 ha decidido excluir el 9 de mayo a Abertis del selectivo, que cotizará con 34 valores hasta el próximo 7 de junio.

Por detrás se han situado compañías como Acciona (-2,02%), Sabadell (-1,41%), Técnicas Reunidas (-0,86%), Aena (-0,38%), BBVA (-0,2%) e IAG (-0,19%).