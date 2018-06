Pipi Estrada cuenta secretos que hunden a Terelu, Teresa Campos y Telecinco

Quien fuera pareja de Terelu Campos, el periodista deportivo Pipi Estrada de quien se dice que María Teresa Campos consiguiera que le pusiesen de patitas en la calle de Onda Cero, ha roTo su silencio sobre el clan de ‘Las Campos' y lo ha hecho en una entrevista concedida en exclusiva para Cotilleo.es.

Estrada, que puede ser la persona que mejor conozca las Campos, comienza sus palabras con toda una declaración de guerra: "esto le va a causar una enfermedad a Terelu y a Las Campos". Y cuenta que no mantiene una relación cordial con ella, pero sí "correcta y amable". Entiende por lo que está pasando y cree que Terelu hizo con buena fe la portada con su hija Alejandra Rubio, pero que todo se le ha acabado volviendo el contra y al final acaba explotando hasta el punto de poder perder la salud.

Y durísimo se muestra contra Telecinco y Sálvame: ""Los culpables de lo que le pasa a Terelu son sus compañeros de Sálvame y también los directores. Trabaja en un medio en el que se le da la vuelta a todo, donde todo vale y donde parece que la quieren mucho, pero en realidad están encantados con que les genere tantos contenidos".

Y hay para todos. Pipi ha opinado de su exsuegra, Teresa Campos y su romance con Edmundo Arrocet. "No han medido bien lo que han hecho y se han llevado un palo muy gordo. Se creían que teniendo un nombre y apellido populares ya lo iban a tener todo hecho y no ha sido así... María Teresa tiene mucho orgullo y mucho ego profesional, pero uno debe saber cuándo tiene que retirarse y hacerlo a tiempo".

Y sobre su situación profesional ha querido lanzar otro mensaje a Sálvame: estoy vetado o evitado porque no les he hecho la pelota ni soy sumiso como la mayoría de los que están allí, pero estoy feliz porque eso me evita problemas, ya que en ese programa me han hecho mucho daño".